Erick Elera sería el nuevo conductor de Esto es guerra tras la salida de Gian Piero Díaz

Esto es guerra se encuentra en la búsqueda de un nuevo conductor. El programa de América Televisión sufrió una importante baja con la salida de Gian Piero Díaz luego de más de 3 años de estar al frente del espacio. Los seguidores del programa se encuentran a la expectativa de saber quién acompañará a Johanna San Miguel este 2022.

Una de las figuras que se encontrarían en la lista es Erick Elera. El famoso actor ya había realizado el trabajo de presentador en diversas ocasiones, por lo que sería una de las opciones para convertirse en miembro oficial del elenco de EEG.

¿Erick Elera será el nuevo conductor de Esto es guerra?

El tema sobre la nueva incorporación de Esto es guerra fue comentado en la última emisión de +Espectáculos. Valeria Piazza y Brunella Horna hablaron sobre las posibles figuras que podrían tomar el lugar de Gian Piero Díaz.

La pareja de Richard Acuña reveló que Erick Elera es uno de los nombres que está evaluando la producción del programa reality.

“Por ahí me han dicho, he estado averiguando. No sé si será verdad, pero me comentan que podría ser Erick Elera ”, fue la declaración de la joven empresaria.

Así se despidió Gian Piero Díaz de EEG

Gian Piero Díaz concluyó su paso por Esto es guerra y en el último mes de diciembre se despidió de la audiencia. El también actor precisó que tomó la decisión de dejar el programa de competencia debido a que quería pasar más tiempo junto con sus hijos.

En su última aparición en el set de América Televisión recibió un reconocimiento y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. “Quiero hacer un reality de mi vida, para mí, para mi esposa y para mi familia”, dijo en la última emisión del 2021.