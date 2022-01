Ebelin Ortiz se sometió a histerectomía, cirugía para el extirpamiento del útero

Ebelin Ortiz, actriz y cantante de música afroperuana, compartió en Instagram este miércoles 5 de enero una noticia que alegró a sus seguidores. Como ya lo había mencionado en un video pasado, la artista peruana informó que se iba a someter a una histerectomía.

Según contó, salió bien del quirófano. La artista compartió fotos y videos desde su cama de hospital, así como la visita de sus familiares, quienes acudieron a verla.

Horas antes, dejó en un extenso clip una reflexión sobre la decisión que había tomado, conmoviéndose por momentos mientras leía los mensajes de sus fans.

“Nuestro poder creativo, nuestro poder creador, no se encuentra en nuestro útero: se encuentra en nuestra mente. Es a partir de nuestros pensamientos, deseos e imaginación que producimos. Mujeres, no permitamos que nos anulen por no tener útero, pues somos creadoras per se”, puso la actriz en la descripción del clip.

¿En qué consiste la histerectomía?

La histerectomía es una cirugía que consiste en la extirpación del útero, el cuello del útero, los ovarios y las trompas de Falopio. Dicho órgano es donde crece el bebé cuando una queda embarazada. Tras este tratamiento, la persona no tendrá períodos menstruales y tampoco volver a concebir hijos.

Según la Sociedad americana de cáncer, se realiza para tratar algunos cánceres de cuello uterino y algunos cánceres de endometrio.

Una de las personalidades mundiales que se sometió a dicha operación fue la expresidenta argentina Cristina Kirchner. Ella se realizó la cirugía en el 2021 a través de un procedimiento por la vía laparoscópica.

¿Quién es Ebelin Ortiz?

Francisca Ebelin Cebelin Ortiz González inició su carrera artística como ‘burbujita’ en el elenco infantil de Yola Polastri. A lo largo de los años, ha participado de varias producciones teatrales de improvisación y telenovelas como Leonela, muriendo de amor, Cosas del amor, Pobre diabla, Soledad, Eva del Edén y El último bastión.

A finales del 2021 integró un grupo de trabajo en el Congreso por invitación de la parlamentaria Susel Paredes. La actriz se desempeñó como parte del consejo consultivo en temas de cultura.