Director de la orquesta Camagüey, Adolfo Menacho, es víctima de la delincuencia

Nadie se libra de la delincuencia. El director de la orquesta Camagüey, Adolfo Menacho, sufrió el desmantelamiento del vehículo que de se prestó hace aproximadamente un mes, en el distrito de Pueblo Libre. El músico explicó que los hechos se dieron en la madrugada y que la pérdida es valorizada en unos 2.000 dólares.

“En la madrugada, en el lapso de 3.00 a 5.00 de la mañana, han abierto el carro y se han llevado las partes principales” , sostuvo para La República.

Asimismo, indicó que las partes que los delincuentes sustrajeron serían del área de ventilación del vehículo, y que deberá pagar un monto considerable para poder reponer la pérdida. “Deben ser unos 6 mil soles, unos 1.500 a 2.000 dólares”.

Adolfo Menacho, director de Camagüey, preocupado por los robos en la capital

Además, durante la conversación con este medio, Adolfo Menacho resaltó que se siente bastante preocupado y atemorizado por cómo han ido aumentado los niveles de delincuencia en Lima, pues considera que el distrito de Pueblo Libre, donde vive, es una zona que siempre se caracterizó por ser tranquila, sin embargo, en los últimos meses, se han registrado varios eventos desafortunados.

“Estoy preocupado por el nivel de delincuencia que hay en Lima. Esta es una zona muy tranquila, segura; sin embargo, diferentes propietarios también han sufrido este tipo de robos” , mencionó.

Adolfo Menacho Foto: Gianella Aguirre / URPI-LR

Adolfo Menacho hace pedido a las autoridades

“Hace un mes hubo un choque por una persona ebria, que me dejó el carro hecho una desgracia. Me dijeron que en 10 días se solucionaba, pero pasó un mes para recuperarlo. Ahora me sucede esto, el robo del carro de un gran amigo mío, que me apoyó cuando estaba con mis problemas, pero igual tengo que responder”, contó.

Así que le pido a las autoridades que me apoyen en el sentido de que, con estas cámaras de seguridad (ojalá hayan sido efectivas), algo se pueda hacer. Voy a terminar de cerrar la denuncia, haré la solicitud para (la revisión) de las cámaras”, agregó.