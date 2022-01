Brunella Horna recuerda su corta participación en Esto es guerra: “Estuve un mes”

Brunella Horna sorprendió al contar por qué se fue de Esto es guerra. La empresaria reveló que estuvo un mes en el programa y decidió abandonarlo porque sucedieron algunas cosas. Antes de mencionar las razones, la pareja de Richard Acuña bromeó con que Peter Fajardo le anunció su salida del reality más visto de América Televisión.

Todo sucedió cuando recordaron al Niño Alfredito personificado por Alfredo Benavides, quien participó en Bienvenida la tarde y compartió escenario con la modelo. Tras ello, las conductoras de Más espectáculos rememoraron el paso de la chiclayana por Esto es guerra y le preguntaron. “¿Cuántas temporadas estuviste?”.

De inmediato, Horna respondió. “Un mes. Peter me dijo. ‘Ahí nomás, gracias’. Pasó unos problemitas y me salí. Media temporada estuve” , precisó. “Era súper joven, llegaba de Chiclayo con mis maletas, y no peleaba, era bien tímida. Yo lloraba nada más, lloraba porque tenía mucho miedo de hacer las cosas”, agregó.

Modelo descarta convertirse en madre a corto plazo

La influencer ha logrado ser uno de los personajes mediáticos de la farándula peruana y no solo por sus escándalos, sino por sus emprendimientos. Esta vez, Brunella Horna descartó la posibilidad de convertirse en madre o formalizar su relación con Richard Acuña. “Acepto que antes quería ser mamá, hasta que tuve mi perrito. Sé que es una comparación drástica, pero Chema me llena tanto, tiene su coche y lo trato como un bebé. Justo hoy no tenía donde dejarlo, iba a traerlo. Más adelante seré mamá, por ahora soy mamá de Chema”.

Brunella Horna y Valeria Piazza enfrentadas por amistad de Ivana Yturbe

En la edición del último miércoles 5 de enero de Más espectáculos, Valeria Piazza y la empresaria protagonizaron un tenso momento en vivo por saber quién es más amiga de Ivana Yturbe. La conductora manifestó que le gustaría ser la madrina de la hija de la modelo; sin embargo, la esposa de Beto da Silva aún no se ha decidido entre la ex Miss Perú y la ex chica reality. Mientras que Brunella Horna presumió que ella asistió a la boda de su amiga.