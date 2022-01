Brunella Horna contó que Melissa Paredes le pidió canje de vestidos

Brunella Horna confesó, en el ultimo programa de Más espectáculos, que la modelo Melissa Paredes le habría pedido de canje un vestido de su nueva colección para este verano. Asimismo, la conductora señaló sobre la ex chica reality que habría ido para hacerse unos retoques estéticos.

“Bueno, para tener este vestido y que se te vea regia (...) ¿saben quién me ha llamado para que le dé un vestidito? Melissa Paredes. Ella recién se ha puesto peptonas”, dijo Brunella.

“Te cuento que ha ido a un doctor y le ha puesto peptonas (...) es una proteína que te la inyectas en los glúteos y te ayuda a hacerlos crecer; sirven solo si haces deporte”, explicó.

Brunella Horna recordó su corta estadía en Esto es guerra

La modelo Brunella Horna contó los detalles de su salida del programa de competencia Esto es guerra en la última edición de Más espectáculos. La empresaria dijo que Peter Fajardo le anunció su salida del programa luego de estar media temporada como competidora.

“Un mes. Peter me dijo: ‘Ahí nomás, gracias’. Pasaron unos problemitas y me salí. Media temporada estuve”, precisó Brunella. Luego, mencionó: “Era súper joven. Llegaba de Chiclayo con mis maletas, y no peleaba, era bien tímida. Yo lloraba, nada más, era porque tenía mucho miedo de hacer las cosas”.

Brunella Horna descarta tener hijos en un corto plazo

La modelo Brunella Horna dejó en claro, nuevamente, que, por ahora, entre sus planes no está convertirse en madre. En ese sentido, la ex chica reality señaló también que se encuentra feliz con su mascota.

“Cuando sea mamá, quiero dedicarme totalmente a mi hijo, quiero un año sabático. Pienso que ahora no puedo hacerlo, quiero estar más estable económicamente”, añadió.