Alejandra Baigorria no seguiría en Esto es guerra: “Me van a ver, pero en algo diferente”

Alejandra Baigorria y Said Palao se alejarían de Esto es guerra 2022 por sus diferentes proyectos. La empresaria y el deportista contaron cuáles son sus planes para este año, los cuales le estaría impidiendo retomar su participación en el programa de competencia. La modelo aseguró que seguirá enfocada en su marca de ropa; sin embargo, tiene previsto regresar a las pantallas con otro formato.

La modelo detalló que tiene pensado regresar a la pantalla chica con algo distinto al reality. “También tengo proyectos televisivos para la gente que de repente piensa que no me van a ver. No, sí me van a ver, pero ya próximamente lo voy a anunciar qué es, pero es algo diferente” , aclaró en entrevista para América TV.

Además, la empresaria aseguró que estará en Miami acompañando a su pareja, pero regresará a Perú para administrar su emprendimiento. “Yo sí voy a tener que estar por acá, irme los fines de semana, ya voy a ver cómo me reparto, porque como ustedes saben, mi marca entró a Ripley, a cuatro, y ya nos vamos por los 10, 20 este año, así que estoy full con eso”.

Said Palao no tiene pensado regresar a la televisión

El último miércoles 5 de enero, el deportista confirmó que tiene otros proyectos. De esta manera, el popular ‘Samurai’ descartó sus planes de regresar a la televisión, ya que pasará varios meses viajando por Miami y Europa debido a las competencias de Judo. “Uno tiene que hacer sus planes, su plan de acción, uno no hay que esperar que tampoco te llamen a último momento, uno también tiene que hacer sus planes”.

Deportista no tiene planes de tener hijos con Alejandra Baigorria

Hace unos meses, Alejandra Baigorria mencionó su deseo de convertirse en madre; sin embargo, ha descartado esa posibilidad porque busca sacar adelante su negocio. Además, Said Palao aseveró que no tiene planes de tener hijos con la empresaria. “Tú sabes que tener un hijo cambia 180 tu vida, entonces primero queremos enfocarnos un poquito más en nosotros, en los proyectos que cada uno tiene como personas, y después... bueno, yo voy a estar de viaje estos primeros cuatro meses, voy para el cumpleaños de mi hija, regreso a Miami a seguir entrenando y luego tengo campo de entrenamiento en Austria, en Dinamarca, España, hay bastantes planes y cositas”.