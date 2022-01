La vez que la imitadora de Ángela Carrasco se enfrentó a Tony Succar: ¿Tú la has escuchado en vivo?

Yo soy: grandes batallas internacional es uno de los programas de imitación más vistos de la televisión peruana. Por el set de Latina se han presentado diversos artistas retando a los consagrados; sin embargo, la suerte no los ha acompañado y han tenido que desistir de su idea o regresar por una revancha. En la edición del último lunes 3 de enero, la intérprete de Ángela Carrasco sorprendió con su regreso a la competencia de canto.

La conductora de televisión Karen Schwarz decidió entrevistar a la participante María de los Ángeles previo a su presentación en el escenario y, en ese momento, recordaron el tenso momento protagonizado junto a Tony Succar. “Tengo un déjà vu contigo porque recuerdo perfectamente que tú le dijiste a nuestro gran Tony que, de repente, él opinaba de esa forma porque no conocía a la verdadera Ángela Carrasco”, consultó.

De inmediato, la imitadora se encargó de esclarecer el malentendido con el reconocido percusionista. “No, lo que pasa es que se llegó a malinterpretar eso. Nunca quise decir que no conocía. (...) Nunca dije eso, simplemente era un video de referencia, pero no era en vivo, era simplemente porque yo había ensayado un formato. Estuve de acuerdo con el jurado y eso me ayudó de poder corregir mis errores”.

¿Qué pasó entre la imitadora y el productor musical?

En la última edición del programa Yo soy, grandes batallas, emitido en mayo del 2021, María de los Ángeles llegó para retar a Jon Bon Jovi con el tema “Quiéreme”. Sin embargo, su performance no convenció a los jurados: Mauri Stern, Maricarmen Marín y Tony Succar, quien fue muy riguroso con su crítica. “Había muchas cosas de afinación que también te van a hundir en tu interpretación. Estás exagerando mucho en el aire y estás causando desafinaciones que duele en el oído”, aseveró el percusionista.

Imitadora de Ángela Carrasco enfrentó a Tony Succar

Tras dar su apreciación, Tony Succar intentó explicarle que pese a las dificultades ella tenía que sacar adelante el show, pero la imitadora replicó generando la incomodidad entre el jurado y el presentador del programa. “¿Tú has escuchado a Ángela Carrasco en vivo?”, cuestionó la concursante al percusionista quien quedó asombrado por la reacción de la artista.

Ante el comentario de la retadora, Cristian Rivero intervino y le recomendó tomar de la mejor manera los consejos de los jueces de Yo soy. “El jurado tiene una referencia de cada una de las presentaciones. Ellos tienen todos los años de experiencia de la vida para saber si suena como el artista. Tómalo de la mejor manera (comentario)”, manifestó.