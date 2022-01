Yaco Eskenazi asegura que el clóset de Jefferson Farfán parece un centro comercial

Jefferson Farfán es uno de los pocos deportistas que ha trascendido más allá del mundo del fútbol para convertirse también en una personalidad en los círculos del espectáculo. El actual jugador de Alianza Lima también se ha caracterizado por mostrar sus lujosos viajes, así como sus costosas prendas que suele vestir en su día a día.

Precisamente, Yaco Eskenazi se hizo presente en la última edición del nuevo segmento de espectáculos de América Televisión y reveló su sensación luego de conocer el closet de la ‘Foquita’. Según el esposo de Natalie Vertiz, el delantero blanquiazul parece tener un centro comercial dentro de su habitación.

El asombro de Yaco Eskenazi tras conocer el closet de Jefferson Farfán

El popular ‘capitán histórico’ de los ‘leones’ no solo comparó el armario de Jefferson Farfán con un mall, sino que también afirmó que este parece Disney debido a las múltiples prendas que podrías escoger.

“Yo he tenido el gusto de conocer el mall (centro comercial) que tiene dentro de su cuarto (risas). A mí que me gusta la ropa, parece Disney”, indicó. Luego añadió: “Y una de las cosas que yo le preguntaba es: ‘¿cómo haces para elegir?’, yo me volvería loco, y él respondía: ‘depende con el ánimo con el que me levante’”.

Yaco Eskenazi defendió a Paolo Guerrero tras su polémica fiesta

Yaco Eskenazi no solo es un amigo cercano de Jefferson Farfán, sino también de Paolo Guerrero. Por ello, el ex chico reality salió en defensa del atacante nacional, quien recientemente recibió duras críticas tras celebrar su cumpleaños con una multitudinaria fiesta a pesar del aumento de contagios de COVID-19.

“Mi chamba no es criticar, cada persona en dueña de sus actos y tiene todo el derecho de celebrar, no tengo nada que decir al respecto. Espero que la haya pasado bien”, dijo para El Popular.