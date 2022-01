Valeria Piazza sobre la familia Cayo: “Todos son talentosos y guapísimos”

Valeria Piazza presentó un reportaje de la familia Cayo sin dejar de halagar todo el talento de sus integrantes. Como se conoce, las hermanas Bárbara, Stephanie y Fiorella han destacado a nivel nacional e internacional por su trabajo como actrices.

No obstante, dicho don no quedó ahí y pasó de generación en generación; ya que sus hijos también han heredado sus habilidades. En ese sentido, la ex reina de belleza comentó: “Me da cólera, todos son talentosos, guapísimos, todos son bonitos y bailan”.

Valeria Piazza estuvo alejada de la conducción tras contraer COVID-19

La modelo Valeria Piazza confesó que pasó el peor año nuevo de su vida al estar infectada del virus de la COVID-19. La razón de su molestia no solo fue por el contagio, sino también por estar alejada de su novio en el momento más importante del inicio de este 2022.

“Ni siquiera comí las uvas. Me fui a dormir. A las 10.30 p. m. estaba dormida”, fueron sus palabras exactas. Minutos después, comentó que desde la noticia de que su novio dio positivo, se aisló sola y por completo en una casa.

Valeria Piazza contó divertida anécdota durante viaje a África

Mientras Valeria Piazza presentó un reportaje acerca de las vacaciones de los famosos, recordó que fue víctima de robo mientras realizaba un paseo turístico en África.

En ese sentido, rememoró el momento que pasó: “Estábamos en los carritos de safari, volteo y se mete un babuino... agarró mi mochila, sacó todo, me robó toda la comida que tenía... Un poco más y me cerraba la mochila de regreso. Me sacó todo, se llevó todo y compartió con toda la familia”. Asimismo, la modelo recalcó lo inteligente que era este animalito para hacer dicha hazaña.