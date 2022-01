Valeria Piazza a Rodrigo Cuba por salidas con Ale Venturo: “Hay que guardar un poquito de luto”

Valeria Piazza se animó a opinar acerca de la historia de amor que estaría naciendo entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Durante la emisión de América Espectáculos de este miércoles 5 de enero, la conductora de televisión cuestionó lo rápido que habría surgido el romance, sobre todo porque este se da a tan solo unos meses de concretarse el divorcio del futbolista y la actriz Melissa Paredes.

“El ‘Gato’ es también del club de los que no pueden estar solteros. Me parece rápido que los dos se hayan enamorado, bastante rápido. Yo no sé si un clavo saca a otro clavo, yo tengo esa teoría en duda. A veces dicen otro clavo feliz con el clavo, pero ¿cuánto dura eso?”, mencionó.

Valeria Piazza consideró que Rodrigo ‘Gato’ Cuba debería pasar más tiempo sin una pareja al lado; sin embargo, aclaró que finalmente es decisión de ambos si deciden continuar juntos.

“No les deseo el mal, les deseo toda la felicidad del mundo, pero siempre pienso que hay que esperar un poquito más para darte cuenta si esa es la persona con la que corresponde para tener una relación larga. Ambos tienen una hijita, él se acaba de divorciar, hay que guardar un poquito de luto creo yo”, señaló.

Rodrigo Cuba comparte mensaje tras ser vinculado con Ale Venturo

El ‘Gato’ Cuba publicó un romántico mensaje luego de ser vinculado con Ale Venturo, lo cual enterneció a sus miles de seguidores en Instagram.

“Da igual quién movió los hilos, si fue casualidad o destino, los dos nos merecíamos”, fueron las emotivas palabras del jugador del Sport Boys.

Rodrigo Cuba sorprende con dedicatoria a Ale Venturo. Foto: Ale Venturo/ Instagram

Ale Venturo reflexiona sobre el amor tras ser captada con el ‘Gato’ Cuba

Ale Venturo compartió una frase sobre el amor después de que la relacionaran con el ‘Gato’ Cuba, quien meses atrás se divorcio de Melissa Paredes.

“García Márquez dijo: ‘Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado, es dejar sin poseer’. Y cuánta razón en sus palabras”,