St. Vincent sobre Paul McCartney: “Era el hombre más encantador del planeta”

St. Vincent ha causado emoción en los fanáticos de The Beatles al hablar sobre la llamada telefónica improvisada que recibió de Paul McCartney después de participar en una de sus producciones. Durante la última edición de Late Late Show, con James Corden, la artista describió al músico como “el hombre más adorable del planeta”.

La cantante recordó cómo McCartney se puso en contacto con ella inesperadamente luego de que contribuyera con un remix de su canción “Women and wives” para el disco McCartney III el año pasado.

“Envié la canción y estaba nerviosa al escuchar lo que pensaría Paul. Luego estaba conduciendo por la ciudad y vi este número aleatorio de Inglaterra. Así que tomo la llamada y es Paul McCartney (...) Me llamó, y era el hombre más encantador del planeta”, le dijo a Corden.

Si bien la grabación se lanzó el 26 de septiembre de 1969, Paul McCartney no dudó al decir que “Come together” es su canción favorita de este álbum.

En el libro Many years from now de Barry Miles, McCartney reveló cuáles fueron sus aportes para la versión final de la canción.

“Originalmente, la trajo como una pequeña canción muy alegre, y le señalé que era muy similar a ‘You can’t catch me’ de Chuck Berry. John reconoció que estaba bastante cerca de eso, así que le dije: ‘Bueno, cualquier cosa que puedas hacer para alejarte de eso’”, señaló el artista.

Unos años después, McCartney reveló que se arrepentía de no haber participado más durante su grabación.

En 1970, dijo para el diario The Evening Standard: “En ‘Come together’, me hubiera gustado cantar en armonía con John y creo que a él le hubiera gustado que lo hiciera, pero estaba demasiado avergonzado para preguntarle y no trabajo para él lo mejor de mis habilidades en esa situación“.

Paul McCartney dijo que la música de The Beatles siempre fue para “la clase trabajadora”

En una nueva entrevista con The Guardian, Paul McCartney habló sobre el documental Get back de Peter Jackson y recordó la última presentación en vivo del grupo. Este evento en la historia de la banda le confirmó a Sir Paul de qué sectores de la población recibían más apreciación.

El artista inglés explicó qué tipo de persona y a quienes esperaban llegar con sus canciones. “Las secretarias jóvenes, los chicos jóvenes de la oficina, o los comerciantes o los limpiadores. Esas son las personas a las que les agradamos”, comentó.

Si bien aseguró que su música era para todos, siempre supo que quien realmente los escuchaban y disfrutaban de su arte era la “gente trabajadora”. Además, McCartney señaló que ellos también se consideraban “ciudadanos trabajadores”.

“Los trabajadores tendían a entendernos y entender lo que estábamos haciendo. Y, ocasionalmente, tendrías el tipo de presumido que se enojaría. En cierto modo, eso fue parte de la diversión”.