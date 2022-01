Samahara Lobatón muestra la cuidadosa rutina de sueño que tiene su primogénita

Samahara Lobatón es una joven influencer que no solo ha incursionado en sus redes sociales con contenido de publicidad para las marcas de belleza que publicita, sino también con sus consejos de maternidad, como los que aplica con su pequeña, de acuerdo a lo que muestra ella misma.

Este 4 de enero compartió la rutina de sueño que lleva su primogénita y contó las razones más importante por las que la cumple, después de que varias de sus seguidoras le consultaran por dichos tips. “Ustedes me preguntan cómo hice para que Xianna duerma temprano y, básicamente, es porque ella tiene rutinas desde que se despierta hasta que se duerme, y lo vengo haciendo desde que Xianna era recién nacida. Ella tiene un año y tres meses. Para ella es completamente normal echarse a dormir 7.30 y despertarse a las 730 u 8 de la mañana”, explicó.

Por otro lado, la modelo Samahara Lobatón confesó que un gran apoyo fue leer un libro virtual de una coach de sueño que la guio en el camino de los hábitos de sueño de su menor. No solo eso, sino que también explicó la importancia de cada siesta en los bebés.

Melissa Klug descarta distanciamiento con Samahara Lobatón

La empresario Melissa Klug habló sobre sus hijos en una entrevista para un medio. En dicha conversación detalló que ella no tienen ningún inconveniente con su hija Samahara Lobatón, después que se especulara mucho tras su regreso con el padre de su menor hija.

Sin embargo, no negó que su yerno no sea tan cercano a ella: “Como padres uno aconseja. Cada hijo toma sus decisiones, que quizás no nos puedan gustar, pero yo siempre voy a estar para mis hijos, así se equivoquen”.

Samahara Lobatón explica por qué mandó a preparar cena navideña

La influencer Samahara Lobatón se presentó en el programa En boca de todos en compañía de su pareja para contar detalles de su primera cena familiar en compañía de su hija.

En la conversación, la modelo fue consultada por la cena de Navidad que mandó a preparar. “La cena la he mandado a hacer, definitivamente. Ivana ahorita tiene su bebé que tiene dos meses; ella está chiquita y le tiene que dar teta todo el día, pero ahora Xianna tiene un año y corretea para arriba, para abajo, se mete a la cocina”, detalló.