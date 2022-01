Ruth Karina tras someterse a operación de balón gástrico: Mi salud estaba en riesgo

Ruth Karina reveló haberse sometido a una operación de balón gástrico por temas de salud. La cantante, quien hace unos meses logró superar la COVID-19, busca bajar 14 kilos porque desde hace años ha intentado diferentes métodos y no consiguió ningún resultado. Ahora, tras la intervención quirúrgica, espera llevar una vida más sana y mantenerse activa.

La intérprete de “Sigue mi ritmo” lleva el tratamiento en compañía de un especialista, ya que este le sugirió el procedimiento del balón gástrico y no de la manga porque su salud estaba en riesgo. “Yo quería realizarme la manga, pero el médico me recomendó que lo mejor era el balón porque solo tengo que perder 14 kilos, pues mi salud podría estar en riesgo. A mí solo me han realizado una endoscopia por donde ingresa el balón, lo tendré alrededor de un año y se deben ir dando los resultados”, contó para Trome.

Asimismo, la cantante de cumbia amazónica recordó que ha llevado diferentes regímenes de alimentación, pero nunca consiguió los resultados que buscaba. “Debo bajar 14 kilos. A pesar de las dietas y del baile que realizo en mis shows no he podido bajar más de un kilo. Felizmente es una intervención sencilla (...) Ahora, debo descansar una semana y regresaré a los shows artísticos”.

Artista dedica emotivo mensaje a Bryan Arámbulo

La cumbiambera fue invitada al programa Al sexto día para sorprender a Bryan Arámbulo, quien ha sido la revelación de la industria musical en el 2021. Tras el encuentro, Ruth Karina dedicó un mensaje al joven natural de Huacho. “Gracias a Dios por hacer que muchos me admiren por mi música y por cómo soy. Cuando me invitaron al programa Al sexto día para ser la sorpresa de Bryan Arámbulo porque me admira, les dije: ‘No les creo, ¿es verdad o solo es floro? jijiji’, me dijeron: ‘¡Es verdad!’, así que el día de la grabación por fin también lo conocí, ya que él está muy sonado con la música que hace”.

El mensaje de Ruth Karina a Bryan Arámbulo. Foto: Ruth Karina / Facebook

Ruth Karina cuenta cómo se recuperó de la COVID-19

La exintegrante del recordado grupo Euforia sorprendió al detallar que no corrió con tanta suerte al contagiarse de la COVID-19 y sufrir algunos daños colaterales, a pesar de haberse inoculado con ambas dosis. “Estoy mejorando poco a poco, ya he pasado los días más duros de la enfermedad pues tuve fiebres altísimas. Ahora aún tengo unas molestias en las amígdalas, con dolores de cabeza, pero felizmente ya no hago fiebre. Me ha dado el COVID-19 teniendo las dos vacunas que me puse en Estados Unidos y no quiero ni pensar cómo me hubiese afectado si no estuviera vacunada”.