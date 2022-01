Quvenzhané Wallis: “Quería que Crystal fuera increíble”

En la memoria de los amantes del cine, la imagen de Quvenzhané Wallis se remonta al año 2012 cuando con tan solo 9 años de edad se convirtió en la actriz de más corta edad en ser nominada a un Óscar por su magistral interpretación en la película Bestias del sur salvaje, donde dio vida a la pequeña Hushpuppy.

Nueve años después de aquel hito, la intérprete, hoy convertida en una adolescente de 18 años, regresa a la pantalla a través del streaming como una de las protagonistas de Swagger, la serie de Apple TV+ donde interpreta a Crystal, una joven basquetbolista que debe enfrentarse no solo a los retos deportivos, sino a lo que representa ser mujer en un deporte asociado con hombres. “Creo que Crystal viene de varias personas reales, son muchas experiencias las que se combinan, que crean esta idea que dice qué significa ser una mujer en este mundo en el que ella se mueve”, cuenta la actriz a través del Zoom.

De hecho, el papel le salió en un momento en el que no acertaba en ningún casting. Había hecho Annie (2014) y Daughers & Fathers (2015), por mencionar algunas cintas, pero parecía que iba a pasar a ser una estadística más de los jóvenes estrella que caen en el olvido. “Había estado pasando por un momento duro antes de ingresar al elenco de Swagger. Audicionaba mucho, pero me decían ‘no’, o que habían encontrado a alguien más. No me había rendido, pero me estaba retirando de las audiciones en general. Luego llegó Swagger, pero cuando vi que se trataba de básquet me desanimé. Pero mi mamá y mi familia me dijeron: ‘Solo inténtalo’, así que lo hice, quedé y el director puso mucha confianza y fe en mí”, revela.

El reto llegó después: practicar un deporte que jamás había hecho, y conseguir convertirse en Crystal, una estrella del baloncesto. “Nunca he jugado básquetbol, pero para este proyecto fui a un montón de entrenamientos. Soy un poquito dura conmigo misma, así que trabajé mucho. Estaba siempre como que ‘vamos a hacerlo otra vez para hacerlo lo mejor posible’. Nunca había jugado antes y encima era como la única mujer boleando con los demás compañeros del elenco. Yo quería que Crystal fuera genial, mejor que los chicos, quería que fuera increíble”, cuenta.

Crystal. Junto a Isaíah Hill, en el papel de Jace Carson. Foto: difusión

El reto de su papel, además, tenía un matiz personal para ella como mujer y afrodescendiente. “Yo tenía en mi familia a alguien muy cercana a mí que en realidad tiene la misma historia de Crystal. Ella es supergenial, pero la gente solía bajonearla solo porque era mujer o por cómo se veía. Así que para mí Crystal es muy importante, porque la gente tiene que entender que porque seas una chica, eso no cambia tus habilidades, ni tu dirección ni tu determinación, no cambia nada. Solo es mi género y puedo trabajar tan fuerte y duro que tú, puedo derrotarte”.

Por eso, Quvenzhané Wallis ama a su rol en la serie. “La parte favorita de mi personaje son nuestras similitudes, quiero pensar que tengo retos, pero amo el Swagger de Crystal, su decisión, su determinación, esa es mi parte favorita de ella. No sé cuál es la ‘no’ favorita, yo la amo, está cerca de mi corazón”, asegura.

Otra de las cosas que ha sumado su participación en Swagger es la visión que ahora tiene de los jugadores de básquetbol. “Hoy percibo más personalidad en el juego, entiendo más todo el trabajo que ponen. Yo entreno para la serie, pero ellos entrenan para su carrera. Es impresionante. Me gusta ver cómo interactúan en la cancha y cómo las personas reaccionan a las cosas que pasan ahí”.