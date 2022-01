Premios Grammy 2022 son postergados debido al aumento de contagios por COVID-19

Por segundo año consecutivo, la Academia de la Grabación ha decidido posponer los Premios Grammy debido a las medidas sanitarias tomadas por el incremento de los casos de COVID-19. El comunicado final causó sorpresa, ya que se publicó después de que un portavoz del evento negará la posible postergación.

Se esperaba que la gala de los Grammy 2022 tomara lugar el 31 de enero en Los Ángeles. Sin embargo, un representante de la Academia ha confirmado ahora que la gala se ha pospuesto a una nueva fecha aún por determinar.

“Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros numerosos socios, la Recording Academy y CBS han decidido posponer la edición 64 de la entrega anual de los Premios Grammy”, enfatizó el comunicado.

El documento también señaló: “La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad”.

“Dada la incertidumbre que rodea a la variante ómicron, la celebración del espectáculo del 31 de enero simplemente contiene demasiados riesgos. Esperamos celebrar la noche más grande de la música en una fecha futura, que se anunciará pronto “, concluyó la organización.

Parte del comunicado que la Academia de Grabación compartió en redes sociales. Foto: Instagram/Academia de Grabación

¿Qué fue lo que dijo el portavoz previamente?

Desde el lunes 3 de enero, diferentes plataformas a nivel global empezaron a informar que la próxima edición de los Premios Grammy podría ser cancelada debido al aumento de contagios por la variante ómicron. No obstante, el portavoz de la gala se manifestó públicamente y señaló que esto no serían más que especulaciones.

Las especulaciones antes del primer comunicado del portavoz. Foto: Twitter/Chart Data

¿Cómo empezó el rumor de la postergación?

La plataforma Billboard fue una de las primeras en hablar sobre una posible postergación. Este mismo medio señaló que diversas fuentes habían afirmado que los premios de este año se pospondrían para una fecha posterior. Además, hizo hincapié en que una fuente con “conocimiento directo” le dijo al medio que el retraso era viable.

Billboard fue la primera fuente en hablar sobre una posible postergación. Foto: Twitter/Billboard

Horas después, el representante del evento salió a declarar y afirmó que esto no sería verdad. Asimismo, invitó a los medios a que no hagan “especulaciones provocadas por una fuente no identificada”.