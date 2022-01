María Pía Copello sobre su esposo: “Nunca le ha gustado aparecer en público”

María Pía Copello sorprendió a sus fanáticos al contar la razón puntual por la que su esposo no se muestra tan seguido en sus videos que sube a redes sociales. La influencer hizo la revelación tras ser consultada por una de sus seguidoras.

“La verdad es que a mi esposo nunca le ha gustado mucho aparecer en el público, pero por amor a veces acata algunas cosas. Lo importante es entendernos uno al otro y apoyarnos”, fueron sus palabras al responder al comentario.

De esa forma, la conductora de televisión señaló las razones por las que su pequeña bebé es la que más aparece en sus videos, a diferencia de sus primeros hijos, quienes son mayores.

“Las mamás saben que cada hijo tiene una forma de ser distinta al otro. Algunos hijos disfrutan haciendo determinadas actividades y otros no. Yo no puedo obligar a mis hijos a hacer cosas que no quieren. Ellos se divierten viendo lo que nosotras grabamos y les gusta estar detrás de cámara”.

María Pía Copello sufrió percance con su vestuario de Año nuevo

María Pía Copello recibió el año 2022 en compañía de sus seres queridos en las Bahamas, a donde se ha ido de vacaciones familiares desde hace un poco más de una semana.

A través de sus historias de Instagram, la cantante fue contando detalles de su paseo y las horas previas a la celebración del nuevo año. De esa forma, detalló que tuvo un accidente con sus tacos: “Se me fregó el taco. Felizmente no son las 12″.

María Pía Copello muestra detalles de sus vacaciones en Bahamas

La influencer María Pía Copello disfrutó de un paseo con toda su familia en el Cusco. Esto, días previos a las celebraciones de Navidad para luego salir del país a disfrutar las fiestas de fin de año.

La conductora, sus hijos, esposo y madre llegaron hasta las Bahamas para disfrutar al máximo su viaje. Desde ahí, no ha dudado en contarnos todo lo que hace.