Laura Bozzo: “El año 2021 fue una pesadilla para mí, pero también fue de aprendizaje”

El 2021 fue un año nada grato para Laura Bozzo, que se mantuvo en la clandestinidad durante varios meses debido a la denuncia de defraudación fiscal que se le impuso en su contra. La conductora fue acusada de vender ilícitamente un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) valorizado en varios millones de pesos.

Por suerte para la abogada peruana, la orden de arresto que pesaba en su contra fue desestimada sobre finales de noviembre del 2021, por lo que seguirá su proceso en total libertad. Sin embargo, la presentadora no podrá olvidar fácilmente este último año por todo lo que vivió.

Laura Bozzo asegura que el 2021 fue una pesadilla

Con su libertada asegurada, Laura Bozzo retornó a la Ciudad de México, donde fue abordada por la prensa de aquel país. La conductora expresó que el año que se fue será uno de los peores de su vida, pero que también le dejó grandes enseñanzas.

“El año 2021 fue una pesadilla para mí, pero también fue un año de aprendizaje, porque yo creo que la gente tiene que saber que cuando te pasan esas cosas es por algo y Dios quiere que aprendas la lección”, precisó para Univisión.

Laura Bozzo revela que siempre fue una persona inmadura

Otra de las frases más llamativas que dejó Laura Bozzo a su llegada a la Ciudad de México fue sobre una reflexión personal. La denominada ‘abogada de los pobres’ indicó que siempre tuvo gente alrededor que la engañaba, pero que ella no fue capaz de darse cuenta.

“Yo he sido una persona inmadura y nunca me he preocupado de mi futuro. Siempre he malgastado lo que he ganado. Siempre he tenido gente alrededor mía que me ha estafado y engañado… pero es mi responsabilidad porque yo debí estar encima de eso”, añadió.