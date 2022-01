Karla Tarazona viajó con sus hijos y Rafael Fernández: “No molestar, menos si no lo pagas”

Karla Tarazona decidió alejarse de su disputa mediática con Leonard León y viajó al norte del país junto con sus tres hijos y su prometido Rafael Fernández. La figura de televisión compartió imágenes de los divertidos momentos que está viviendo con sus engreídos y envió un fuerte mensaje.

Recientemente, el cantante acusó a su expareja de no permitir que sus dos hijos se comuniquen con él a través del teléfono e indicó en sus redes sociales que la conductora alega que los niños solo tienen permitido usar los celulares una hora al día.

“¿Y cuando su padre llama no le pueden pasar el teléfono? Aquí tengo todas las pruebas de que escribo, llamo y no tengo respuesta. Cuando un padre llama, no debería haber restricciones. Espero tener respuesta de mis hijos lo más pronto y que le den el celular para que hablen conmigo”, fue su pedido.

PUEDES VER: Leonard León afirma que Karla Tarazona evita que sus hijos se comuniquen con él

El fuerte mensaje de Karla Tarazona

La presentadora de Mujeres al mando compartió un retrato de su llegada al norte con Rafael Fernández y los tres niños. Karla Tarazona se dirigió a sus detractores con un singular mensaje e hizo referencia a los comentarios de Leonard León.

“Favor de no molestar, menos si tú no lo pagas”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Karla Tarazona en Instagram. Foto: @latarazona

PUEDES VER: Karla Tarazona y Thais Casalino quedan en shock al conocer la edad de Magaly Medina

Karla Tarazona desmiente haber separado a sus hijos de Leonard León

Karla Tarazona respondió fuerte y claro a Leonard León y aseguró que nunca le ha negado al cumbiambero ver a sus dos hijos. La figura de Latina dijo a un medio local que él siempre ha tenido la oportunidad de recoger a los niños y poder pasar tiempo con ellos a pesar de su deuda por pensión de alimentos.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación. Él perdió el régimen de visitas; pese a ello, tiene las facilidades si quiere recoger a sus hijos. El tema en discusión jamás fue si no me das (la manutención), no te los dejo ver. De mi parte jamás hubo eso, a pesar de que el señor me debe más de 50.000 soles”, precisó para El Popular.