Jurado de Yo soy se rinde ante el talento de ‘José Feliciano’: “Eres perfección”

La gran mayoría de programas de la televisión nacional se han tomado unos días de vacaciones debido a las fiestas de fin de año. Sin embargo, Yo soy: grandes batallas continúa emitiéndose de lunes a viernes a través de la señal de Latina presentando a los mejores duelos, como el que este miércoles sostuvieron los imitadores de José Feliciano y Farruko.

Sebastián Landa, quien tuviera un gran paso por Yo soy Chile, era retado por el imitador del reguetonero boricua en busca de la ansiada silla de consagrado. Sin embargo, su gran performance en el escenario volvió a cautivar a los cuatro jurados, quienes llenaron de elogios al participante.

Jurados de Yo soy se rinden ante imitador de José Feliciano

El ‘José Feliciano’ peruano interpretó de forma magistral el tema “Ángela”. Luego de ello vino la participación de Farruko, quien también se llevó grandes elogios de los jueces. Sin embargo, Janick Maceta y Jorge Henderson no contuvieron la emoción al momento de opinar sobre Sebastián Landa.

“Sebastián, no puedo más contigo, de verdad. Eres perfección, no tienes ningún error, no puedo más contigo”, indicó la exganadora de Miss Perú. Por su parte, Mauri Stern acompañó el comentario con la siguiente frase: “Insoportablemente talentoso. Una belleza”.

“Tú (José Feliciano), realmente, cuando uno mira el cuadro ya no hay pinceladas, hay un brochazo gigantesco, y se nos está convirtiendo el cuadro en una realidad, eres Feliciano. Vas por un camino enorme”, indicó Henderson.

‘José Feliciano’ se mantiene como uno de los consagrados de Yo Soy

Finalmente, Sebastián Landa se mantuvo como consagrado en la actual temporada de Yo soy: grandes batallas al quedarse con tres de los cuatro votos del jurado. Solo Janick Maceta votó por el imitador del reguetonero boricua.