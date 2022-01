Jazmín Pinedo contó detalles inéditos de su encuentro con su expareja Jesús Neyra

Jazmín Pinedo contó recientemente, en América espectáculos, que mantiene una buena relación con Jesus Neyra, y que por ese motivo no duda en saludarlo cada vez que lo encuentra.

“En el malecón de Barranco estaba corriendo y me encuentro con mi ex Jesús. No me acuerdo qué fecha importante era, y nos abrazamos y dijimos ‘suéltame, nos van a grabar’”, contó la popular chinita.

Por otro lado, la ex chica reality Jazmín Pinedo agregó que suele llevarse muy bien con dos de sus exparejas. Este es el caso de Gino Assereto, padre de su hija, y el actor Jesus Neyra. “Por ejemplo, me llevo bien con el papá de mi hija. Yo he tenido tres enamoraditos y me llevo bien con dos”, señaló.

Jazmin Pinedo molesta con Gino Assereto por dejarla en Año nuevo

El ultimo lunes 3 de enero en América espectáculos, la conductora Jazmín Pinedo confesó que se durmió a las 10 p. m. y por eso no pudo celebrar la llegada del nuevo año como lo planeó.

La modelo señaló que por culpa de Gino Assereto no puedo celebrar como quería en un principio. “Me levanté a las 3 de la mañana, estaba sola, mi hija durmiendo, y Gino se había largado”, recordó con tristeza la conductora por haberse perdido la reunión con sus amistades.

Jazmin Pinedo explica por qué no permite utilizar celular a su hija

La conductora de America TV Jazmín Pinedo señaló que no considera apropiado que su pequeña hija tenga acceso a las redes sociales por ahora.

La modelo comentaba sobre las figuras públicas que realizan tiktoks en compañía de sus hijos. En ese sentido, resaltó la facilidad que tienen los pequeños de memorizar diálogos y bailes de la plataforma en TikTok. Sin embargo, reveló que su hija solo usa su teléfono, pues no posee uno propio. “No tiene celular, tiene 6 años (…). Eso va a ser cuando tenga 20″, dijo Pinedo.