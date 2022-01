Jason Derulo pierde los papeles y golpea a dos hombres en un hotel de Las Vegas

Jason Derulo protagonizó una pelea con dos sujetos en un hotel de Las Vegas, según un video que se hizo viral en las redes sociales. Testigos señalan que dos personas lo confundieron con Usher y le lanzaron insultos, por lo que el cantante estadounidense tuvo la violenta reacción.

La celebridad de música urbana tuvo que ser reducido por el personal de seguridad del Hotel Aria Resort & Casino luego de que perdiera los papeles y se lance contra los hombres.

En el clip difundido inicialmente por TMZ, se ve al intérprete de “Trumpets” bajando las escaleras del establecimiento con un grupo de personas. En otro, se escucha a algunos decir “¿Por qué le abofeteaste?” y “¡Oye, Usher, vete a la m***!”.

PUEDES VER: Bryan Arámbulo decide suspender sus presentaciones tras ser víctima de agresión

Posteriormente, la celebridad rompió la cinta de seguridad y se acercó bruscamente a ellos para golpearlos.

Aparentemente, pudo haberse tratado de una confusión. No obstante, también especularon que los tipos habrían tratado de ridiculizarlo por el parecido físico.

¿Qué pasó tras la agresión?

La escena terminó con Jason Derulo esposado tras cometer la agresión. Las víctimas, según información de medios internacionales, no han presentado cargos, pero podrían hacerlo dentro los días posteriores.

Si bien el cantante fue reducido, la Policía determinó no detener al intérprete ni citarlo para un proceso judicial.

Finalmente, los agredidos no ingresaron al hospital pese a sufrir algunos rasguños por parte del músico y tener el rostro ligeramente ensangrentado.

¿Quién es Jason Derulo?

Jason Derulo es un cantante estadounidense de 31 años, responsable de éxitos como “Whatcha say”, “In my head, ridin’ solo”, “Want to want me”, “Trumpets” y “Wiggle”, con Snoop Dogg.

En 2021 se convirtió en padre de un niño junto a su novia, la modelo Jena Frumes. “No puedo estar más emocionado con este nuevo capítulo de nuestras vidas”, puso el cantante en una publicación de Instagram.