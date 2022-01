Kim Kardashian deja de seguir en Instagram a Miley Cyrus

Según los cibernautas, y algunos medios internacionales, habría nacido una nueva rivalidad entre tres celebridades: la cantante Miley Cyrus, el comediante Pete Davidson y la empresaria Kim Kardashian. Los fanáticos se sorprendieron al comprobar que Kim ya no sigue Miley en Instagram. A la lideresa del clan Kardashian le habría incomodado la actitud ‘coqueta’ de la artista con Davidson.

Hasta el momento, Kim no ha vuelto a seguir a Miñey. Foto: Instagram

PUEDES VER: Miley Cyrus y otros cantantes que sufrieron percances con sus vestuarios y siguieron con su show

¿Qué es lo que habría ocurrido entre Miley, Pete y Kim?

Se sabe que Kim todavía seguía a Miley hasta el 10 de diciembre de 2021, fecha en la que Miley habría visitado la casa de Pete. Sin embargo, todo cambió a partir del pasado 4 de enero. Si bien no está claro por qué Kim dejó de seguir a la cantante, la prensa especializada señala que podría ser por los recientes ‘coqueteos’ entre la cantante y el comediante en sus últimas apariciones en televisión.

Esto se da unos días después de que Cyrus y Davidson colaboraran para el evento de fin de año de la intérprete de “The climb”. Previamente, aparecieron juntos en The tonight show con Jimmy Fallon, en el especial del 9 de diciembre de 2021. Durante esa edición, Miley incluso insinuó que Pete debería haber salido con ella en lugar de Kim.

Miley también dedicó su interpretación de “It should have been me”a Pete. “Pete Davidson, esta canción es para ti. Cuando vi esas fotos, esto es lo que jugué. Debería haber sido yo”, cantó Miley.

Además, cambió la letra de la canción original: “¡En ese Lamborghini saliendo de ese bonito restaurante! Quiero ver una película en la maldita Staten Island“. De esta manera se refirió a las citas de Pete con Kim en la Gran Manzana.

Pete Davidson dijo que no podía dejar de hablar sobre Miley Cyrus

Después de que Miley’s New Year’s Eve Party llegara a su fin, el comediante se animó a compartir algunas fotos junto con la cantante, y dejó en claro que ambos comparten una linda amistad.

“No, no voy a dejar de hablar de Miley’s New Year’s Eve Party. Estuvo increíble”, comentó la celebridad. En la publicación, también se puede ver la producción previa al evento.