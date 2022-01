Claudia Abusada hace revelación sobre su salud: “Tengo depresión desde los 25 años”

Claudia Abusada, una de las modelos más conocidas de la farándula, reapareció en televisión a sus 45 años tras un tiempo alejada de los medios. Con un radical cambio de look, contó anécdotas poco conocidas de su vida y dio a conocer la enfermedad con la que viene luchando desde hace muchos años.

En un avance de Amor y fuego, que se emitirá este miércoles 5 de enero, reveló que sufre de depresión desde los 25 años.

“Yo soy depresiva crónica, tengo síndrome depresivo con ansiedad generalizada y agorafobia (...) Tengo depresión desde los 25 años hasta ahora que tengo 46″, develó la madre de familia.

Habló anteriormente sobre su salud

No es la primera vez que la modelo habla de su salud. En el 2020, habló en Instagram sobre los detalles de su mal. En dicho momento, afirmó que sufrió una crisis emocional y develó que estaba llevando medicación.

“Me verán un poco desaparecida porque sufrí una crisis emocional y me han cambiado la medicación, así que esperaré cómo evoluciono. No sé si vaya al gimnasio porque tengo miedo de marearme”, contó a sus fans.

“Me encantaría que me apoyen y no me digan gorda de m*** porque con la medicación probablemente me engorde y si me quieren decir así, es mejor que se vayan de mi Facebook o Instagram”, dijo también sobre su peso.

Claudia Abusada se suma al OnlyFans

Recientemente, Claudia Abusada se sumó a la lista de figuras de la farándula que han abierto una cuenta en la popular plataforma OnlyFans. Señaló que tuvo la aprobación de su familia para poder generar contenido en la aplicación de videos explícitos.

“Siempre me ha gustado ponerme la ropa más chiquita, el hilo. A mí la única persona que me interesa lo que piense es mi hija, le consulté y me dijo ‘hazlo’. Me lancé y lo que la gente me pedía era más videos caseros. Sí, es rentable, no te voy a decir que soy millonaria, pero me salva”, resaltó en una entrevista con el programa de Magaly Medina.

Claudia Abusada fue una de las modelo más cotizadas en el medio. Foto: archivo/GLR

Canales de ayuda

Ante ese panorama, el Minsa implementó la línea 113, opción 5, para brindar orientación en salud mental de manera gratuita. Asimismo, puedes comunicarte al 0800 00194 de Unicef, una línea de ayuda denominada Aligerando mochilas.