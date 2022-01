Alejandra Baigorria y Said Palao aprueban posible relación entre Flavia y Austin

Los integrantes de Esto es guerra Alejandra Baigorria y Said Palao se conectaron a distancia con los conductores de +Espectáculos la mañana de este 5 de enero para referirse a las imágenes donde se ve que Flavia Laos y Austin Palao celebraron juntos el Año Nuevo.

Sin embargo, ninguno de los dos pudo dar más detalles debido a lo reservado que es Austin Palao, según informó su hermano.

“Así como ustedes están sorprendidos, la misma información que tienen ustedes la tengo yo. Austin te juro que no habla ni con su almohada, es muy reservado”, comentó Said.

Por su parte, Alejandra solo pudo especular que habría un romance detrás de las imágenes difundidas.

“Tampoco es que sepa mucho, pero yo particularmente veo que allí podría pasar algo más”, sostuvo la modelo.

¿Qué dijeron Alejandra y Said sobre Flavia Laos?

Fue Yaco Eskenazi quien consultó a los chicos realities qué opinan de la posibilidad de que Flavia Laos sea parte de la familia Palao, en el hipotético caso de que oficialice una relación con Austin.

Los modelos manifestaron que les gusta la idea de un posible romance entre ambos.

“Es una chica súper linda. Yo la he tratado bastante a Flavia y me parece una excelente persona. No tendría ningún problema. Es más, con la flaca que quiera estar mi hermano, creo que va a escoger siempre una buena chica, el que debe elegir es él y yo apoyarlo al cien por ciento”, fueron las palabras de Said.

“A mí (Flavia) sí me gusta como concuñada”, fue más directa Baigorria.

Imágenes de Flavia Laos y Austin Palao que están dando que hablar

El medio de YouTube Break Viral difundió un video en el que Flavia Laos y Austin Palao aparecen reunidos la noche de Año Nuevo, pese a que ninguno de los dos compartió en sus redes sociales haber celebrado juntos el inicio del 2022.

El video lo publicó Palao en sus stories, pero lo eliminó minutos después.