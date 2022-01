Tristan Thompson reconoce que tiene un tercer hijo y pide perdón a Khloe Kardashian por infidelidad

Tristan Thompson está en el ojo de la tormenta, puesto que él mismo acaba de confirmar que tiene un tercer hijo fuera del matrimonio. A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, el jugador de la NBA reveló que una prueba de ADN certificó que es padre del pequeño de Maralee Nichols. Asimismo, utilizó unas líneas para pedirle disculpas a Khloé Kardashian por su infidelidad.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amistosa”, escribió.

Tristan Thompson reconoce su paternidad tras resultados en prueba de ADN. Foto: Tristan Thompson/ Instagram

“Quiero pedir perdón sinceramente a todos aquellos a los que he hecho daño y he decepcionado por este caso, tanto pública como privadamente. Khloé, no te mereces esto, no mereces que te rompa el corazón ni te haya humillado, no te mereces la manera en la que te he tratado durante estos años. Mis actos no van con la manera en la que te veo, tengo todo el respeto y amor por ti, independientemente de lo que puedas pensar. De nuevo, estoy muy arrepentido”, añadió.

Como se recuerda, hace unos días se reveló que Maralee Nichols interpuso una demandada por manutención para su hijo recién nacido y aseguró que este nació fruto de una relación de cinco meses que tuvo con el deportista.

Maralee Nichols habla de su relación con Tristan Thompson

Durante una entrevista con E! News, Maralee Nichols brindó detalles sobre cómo habría iniciado su romance con Tristan Thompson.

“Vi a Tristan en marzo de 2021 cerca de su cumpleaños. Él me dijo que quería verme. Acepté reunirme con él en Houston en una fiesta privada el 12 de marzo. Nunca conduje un Maserati para encontrarme con Tristan, como él afirmó. Houston fue una de las muchas noches que pasamos juntos. Poco después del fin de semana de su cumpleaños en Houston, Tristan me invitó a visitarlo en Boston”, relató.

Asimismo, detalló que descubrió que estaba embarazada tan solo unas semanas después de viajar a Boston para encontrarse con Thompson.

Maralee Nichols habló por primera vez sobre su relación con Tristan Thompson. Foto: composición/ E! News/ La República

¿Cómo reaccionó Khloé Kardashian ante infidelidad de su esposo?

Según indicó una fuente a la revista People, Khloé Kardashian “se disgustó al saber que la había vuelto a engañar”, más aún porque ya estaba pensando en tener otro hijo con el basquetbolista.