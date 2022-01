Tristan Thompson le regaló a su hija True decenas de rosas por escándalo de paternidad

Se ha confirmado que el basquetbolista Tristan Thompson le regaló a su hija True, de tres años y fruto de su relación con Khloé Kardashian, casi 100 rosas. Esto se dio previo a que se confirmara que el deportista sí es padre del hijo de Maralee Nichols , con quien mantuvo una relación paralela a la que tuvo con la empresaria.

Thompson, quien se encuentra actualmente en Los Ángeles, fue registrado por las cámaras del portal TMZ. En las imágenes grabadas durante el pasado lunes, se le puede ver recogiendo a su hija True de la escuela.

Esto se dio una hora antes de que publicara su disculpa con Kardashian en las redes sociales y confirmara que sí tiene un bebé con la modelo Maralee Nichols, quien actualmente exige la manutención para el pequeño.

En el clip, se ve a Thompson hablando con el repartidor y recibiendo la entrega de las 100 flores, antes de que la pequeña saliera de sus clases.

Las disculpas públicas de Tristan para Khloé después de que se confirmara la paternidad

Poco después de recoger a True, el jugador de la NBA utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la paternidad de su tercer hijo y disculparse con Khloé por la humillación pública debido a sus acciones.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols”, confesó. “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable“.

Continuó su mensaje: “Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años“.

Tristan Thompson says his paternity test proves he's the father, and publicly apologizes to Khloe Kardashian pic.twitter.com/pxhrJ64v2j — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 4, 2022

¿Quiénes del círculo de Khloé se han manifestado al respecto?

El exmarido de Kardashian, Lamar Odom, se ha pronunciado al respecto. Se ha mostrado a favor de su expareja con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Facebook.

“Realmente deseo lo mejor para ella y espero que podamos volver a conectarnos y hablar como amigos. Ella es una buena persona y se merece el mundo”.

Kim Kardashian se manifestó sutilmente sobre la situación, ya que compartió una foto de ella posando juguetonamente junto a Khloé y sus respectivos hijos, Saint, Chicago y True en una pequeña reunión para ver “Sing 2″.