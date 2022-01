Ricardo Morán se defiende de ataques por la supuesta madre de sus hijos: “No quiere ser ubicada”

Ricardo Morán vuelve a estar en el ojo de la tormenta debido a la tenencia de sus dos pequeños hijos Emiliano y Catalina, nacidos producto de una gestación subrogada en Estados Unidos. El productor ha recibido más de una crítica en redes sociales debido a la presencia de la “madre” de los gemelos, críticas que no ha dudado en responder desde su cuenta de Twitter.

“Los bebés del útero de la subrogada no son sus hijos, fueron concebidos en un laboratorio de mi esperma y un óvulo anónimo, cuyo origen no se puede saber. La que da a luz no tiene que ser la madre hoy en día. ¿Tanto cuesta entender?”, escribió ofuscado el ex jurado de Yo soy.

Ricardo Morán defiende su rol como padre de Emiliano y Catalina

La figura de Latina explicó que él es el único responsable de la crianza de los pequeños, puesto que las donantes de óvulo y de vientre renunciaron a su derecho hace dos años y medio cuando el procedimiento se llevó a cabo.

“Ambas renunciaron legalmente delante de un juez a cualquier derecho. El juez dictaminó sentencia dejándome la paternidad exclusiva a mí. No hay nada más que discutir (...) Padres son los que crían. Anónimos inubicables sin conocimiento ni interés de dónde fueron a parar sus óvulos, no son padres”, aseveró Morán.

El productor también cuestionó que se le llame “madre” a la donante de óvulo, puesto que no tiene conocimiento del nacimiento de los gemelos ni intención de hacerse cargo de ellos.

“¿La donante del ovulo? No sé porque le dices “madre”. Ella no quiere que se sepa. Dona óvulos todo el tiempo. No hay forma de ubicarla. Es una mujer que no quiere ser ubicada. Y que no sabe quién soy yo ni quienes son los niños que nacieron de sus óvulos”, concluyó.

Ricardo Morán prepara demanda contra la Reniec

A través de sus redes sociales, el ex jurado de Yo soy también mencionó la demanda que presentará contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) al no dejarlo inscribir a Emiliano y Catalina como sus hijos debido a que solo tienen un padre.

“No sabia que rechazarían, porque la Constitución me ampara. No imaginé que RENIEC iría en contra de la Constitución. Sería más fácil largarme. Pero no me educaron así. Yo me compro el pleito”, indicó la figura de televisión.