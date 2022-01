Raphy Pina aparece por primera vez usando su grillete electrónico al lado de su hija

Rapphy Pina, pareja de Natti Natasha, está atravesando un complicado inicio de año; sin embargo, no se deja amilanar por las dificultades de la vida. Luego de que el Tribunal de Puerto Rico declarara culpable de dos cargos por tenencia ilegal de armas, el artista boricua fue ordenado a permanecer en arresto domiciliario, restricción que deberá cumplir religiosamente hasta el 1 de abril de 2022, fecha en la que se definirá su futuro.

Además de esa impactante noticia, la familia Pina Gutiérrez contrajo COVID-19 en vísperas de Año Nuevo, por lo que tuvieron que pasar la festividad en confinamiento.

Sin embargo, el productor se refugia en cada uno de los miembros de su familia, en especial en su hija Vida Isabelle, quien le da muchas fuerzas en esta dura etapa.

Tanto Natti Natasha como Raphy Pina vienen siendo muy cuidadosos y portan mascarilla cuando están junto a su pequeña, pues no quieren contagiarla.

Raphy Pina publica instantánea con sentido mensaje hacia su hija

En esa línea, el músico boricua compartió una postal en la que aparecía sosteniendo a Vida Isabelle, quien estaba de pie.

En la leyenda que acompañaba la publicación, Raphy Pina destacó la importancia de la familia y el amor incondicional que siente hacia sus hijos.

“Apenas me conoce y no se imagina lo que uno haría por protegerlos. Cuiden de sus familias que ‘hasta a los buenos’ les incomoda la felicidad ajena. #SeFuerte #Familia 1-3-22. La mirada que me sigue dando fuerzas”, escribió el productor musical.

Un detalle que llamó la atención en dicha fotografía fue el grillete electrónico que lleva Pina en uno de sus tobillos, hecho que evidencia que viene cumpliendo su arresto domiciliario, tal como se lo ordenaron.

Raphy Pina estremece las redes sociales al aparecer usando un grillete electrónico junto a su pequeña Vida Isabelle. Foto: Raphy Pina/Instagram

Raphy Pina horas antes de su sentencia: “Ojalá este no sea mi último post”

Instantes antes de conocer si cumplirá o no una condena, Raphy Pina se pronunció en redes sociales para manifestar su preocupación sobre la posibilidad de ir a la cárcel.

“Dios quiera y que esté no sea mi último post”, inició escribiendo el productor junto a unas imágenes donde aparece al lado de su familia.

“No ha sido fácil este proceso, pero créanme que por los que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura”, agregó la pareja de Natti Natasha.