Portavoz de los Premios Grammy 2022 desmiente cancelación del evento

Desde el pasado lunes 3 de enero, diversos medios especializados en entretenimiento vienen anunciado la noticia de que la próxima edición de los Premios Grammy podría cancelar su evento presencial debido al aumento de contagios por la variante ómicron. No obstante, el portavoz de la gala ha manifestado públicamente que esto no sería más que especulaciones.

#GRAMMYs Report: Organizers now considering pushing January 31 ceremony back to May or June. No final decision has been made (via @HITSDD). — chart data (@chartdata) January 4, 2022

¿Cómo empezó el rumor de la postergación?

La plataforma Billboard fue una de las primeras en hablar el tema. Este mismo medio señaló que distintas fuentes han afirmado que los premios de este año se pospondrán para una fecha posterior. Además, hizo hincapié en que una fuente con “conocimiento directo” le dijo al medio que el retraso era probable.

The Recording Academy is likely to postpone the 2022 Grammy Awards due to the omicron variant, multiple sources say. https://t.co/s3agUNseOh — billboard (@billboard) January 3, 2022

Horas después, el representante del evento salió a declarar y afirmó que esto no sería verdad. Asimismo, invitó a los medios a que no hagan “especulaciones provocadas por una fuente no identificada”.

Esta no sería la primera vez que se haba de un cambio de fechas para la gala. Los Grammy 2021 se trasladaron del 31 de enero al 14 de marzo como resultado de las restricciones impuestas por el coronavirus, lo que resultó en una versión reducida del evento anual.

Actualizaciones sobre los Premios Grammy 2022

Previamente se había confirmado quién sería el presentador de la próxima edición. Por segunda vez consecutiva, el comediante Trevor Noah conducirá el evento.

“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Trevor al escenario de los GRAMMY y nos sentimos afortunados de tenerlo nuevamente como anfitrión de lo que creemos que será una velada inolvidable”, dijo el CEO de los Grammy, Harvey Mason Jr.

Una de las nominaciones que más causa expectativa es la de Jay-Z. El rapero compite en tres categorías para la ceremonia del 2022 y establece un récord al superar al músico Quincy Jones por la mayor cantidad de nominaciones en la historia de los premios con un total de 83 hasta la fecha.