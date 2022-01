Paolo Guerrero, Yahaira y otros famosos que armaron grandes fiestas en plena pandemia

Paolo Guerrero cumplió 38 años el pasado 1 de enero, por lo que decidió celebrarlo con una multitudinaria fiesta realizada en el Fundo Mamacona. El evento estuvo repleto de cientos de personas que no cumplían con los protocolos sanitarios. Asimismo, otros seleccionados, como Yoshimar Yotún, Jefferson Farfán y Edison Flores, también dijeron presente en este agasajo que además contó con las presentaciones de Daniela Darcourt y Combinación de La Habana.

Como era de esperarse, el capitán de la selección peruana ha recibido fuertes críticas por parte de la opinión publica debido a que no respetó las restricciones impuestas por el Gobierno. Sin embargo, el ‘Depredador’ no ha sido la única personalidad local que ha trasgredido las normas para evitar los contagios de COVID-19; por ello, aquí repasaremos una lista de los que no dieron importancia a la pandemia y celebraron sus respectivos cumpleaños.

Yahaira Plasencia

Esta tal vez fue la fiesta que más polémica causó durante la pandemia del coronavirus en el Perú. A Yahaira Plasencia pareció importarle poco que el país haya estado atravesando la segunda ola de contagios, pues a finales de abril organizó una multitudinaria fiesta que tuvo a cientos de invitados, entre ellos Pacho Rodríguez.

Los efectivos de la Policía Nacional irrumpieron en el lugar donde se celebraba el evento debido a que se estaban infringiendo las restricciones sanitarias. Sin embargo, la salsera no tuvo mejor idea que esconderse dentro de la maletera de su auto para evitar ser intervenida. No obstante, la salsera fue encontrada por un miembro del orden que además grabó el peculiar momento.

Dorita Orbegoso

En julio del 2021, la segunda ola de contagio y muertes ya se encontraba con tendencias a la baja. Esto fue bien aprovechado por Dorita Orbegoso, quien decidió celebrar sus 34 años en medio de una concurrida celebración en casa.

Como era de esperarse, los asistentes a este compromiso no utilizaban la mascarilla de protección, no guardaban el distanciamiento requerido y se encontraban en un espacio cerrado. Fue en el canal Instarándula donde las imágenes fueron compartidas. Estas generaron las críticas de los internautas.

Jefferson Farfán

Otro futbolista dentro de esta deslucida lista es Jefferson Farfán. El jugador de Alianza Lima aprovechó que cumplía un año más de vida para armar una celebración a todo dar. El punto de encuentro fue su casa ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lima, donde se hicieron presentes más de un de compañero de equipo.

El evento estuvo animado por Combinación de La Habana, que se ha convertido en la orquesta preferida de los seleccionados, y por Son Tentación. Los videos del juergón fueron filtrados en las redes sociales y en ellos se aprecia al experimentado atacante disfrutando hasta el punto de bailar sin polo.

Samahara Lobatón

Otra personalidad que eligió su hogar para divertirse al lado de decenas de invitados por su cumpleaños fue Samahara Lobatón. Lo curioso fue que la joven influencer había anunciado días antes que no volvería a hacer reuniones con mucha gente, hecho que evidentemente no cumplió.

Las imágenes difundidas por Amor y fuego muestran hasta a una orquesta dentro de la casa de la hija de Melissa Klug. Asimismo, se aprecia a Youna y al resto de invitados sin mascarillas y con poca distancia entre sí.