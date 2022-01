Mauricio Ochmann asegura que se casará con Paulina Burrola

Reporteros mexicanos abordaron al intérprete Mauricio Ochmann tras su llegada al aeropuerto del D.F luego de disfrutar sus vacaciones en el extranjero.

El actor azteca fue consultado por el futuro con su pareja actual Paulina Burrola, específicamente si ya han pensado en planes de matrimonio, a lo que Ochmann respondió afirmativamente.

“Muy contento, cómo no. Pues ya, el noviazgo está formal, luego luego ya (nos casamos)”, dijo el actor al medio Sale el sol con una risa nerviosa.

Mauricio Ochmann habla sobre su relación con Aislinn Derbez

El actor también se refirió a la comunicación que mantiene con su expareja y madre de su hija Aislinn Derbez. Este aseguró llevar una buena relación con la actriz por el bienestar de la pequeña Kailani.

PUEDES VER: Maite Perroni habla de su participación en thriller español junto con Mauricio Ochmann

“Somos una familia muy unida y siempre vemos por lo mejor para Kai (...). Ella está muy enterada de todo, lo más importante es ver a su mamá y a su papá contentos y la verdad es que nos llevamos muy bien”, aseguró el artista mexicano.

¿Cómo fue el 2021 para Mauricio Ochmann?

Finalmente, el artista hizo un breve recuento sobre lo que fue su 2021 a raíz de las preguntas de los reporteros.

“La verdad es que hubo de todo, altas y bajas, pero al final (estoy) agradecido con la vida y con lo que me ha tocado vivir, no quiero decir bueno o malo, porque de todo aprendemos y todo nos ayuda”, sostuvo.

Asimismo, puntualizó en los propósitos que espera cumplir el presente año.

“Más que ponerme metas, (quiero) seguir un sistema de buenos hábitos. Obviamente hay sueños y metas, pero yo no me meto en nada que me evada de la realidad, ya es una cuestión personal”, concluyó el intérprete.