Mariah Carey: “All I want for Christmas is you” sigue en la cima de las listas globales de Billboard

Una de las canciones más populares de Navidad “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey, mantiene su puesto de la canción más importante del mundo. Esto se debe a que, por esta semana, sigue ocupando el primer puesto en las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl de Estados Unidos.

¿Qué canciones navideñas lideran el ranking Global 200?

Para empezar,“All I want for Christmas is you” de Mariah Carey ha logrado acumular 97.8 millones de reproducciones (un 7% menos) y 11,900 de ventas (un 30% menos) en todo el mundo, en comparación a los registros realizados desde el 24 al 30 de diciembre.

Los siguientes tres temas festivos en el Global 200 se mantienen en sus posiciones: “Last Christmas”, de Wham! (en el segundo puesto ); “Rockin’ around the Christmas tree”, de Brenda Lee (en el tercer puesto y “Jingle bell rock” de Bobby Helms (en el cuarto puesto).

En el puesto 10 del mismo rankin, se encuentra “Feliz Navidad”, de José Feliciano, quien subió una casilla en la lista y ha registrado 46,9 millones de reproducciones en todo el mundo (un 1% más comparado con la semana pasada).

¿Cómo clasifica Billboard las canciones para organizar las listas?

Billboard tiene dos listas globales: una que evalúa las canciones y está basada en el streaming, y otra en la que se registra la actividad de ventas en más de 200 países en todo el mundo. Toda esta data es recopilada por MRC datos.

La lista Billboard Global 200 incluye datos mundiales, mientras que Billboard Global Excl. se concentra en Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula que incorpora las transmisiones desde los canales oficiales de los artistas, incluyendo el número de cuentas suscritas. Además, toma como referencia la publicidad de servicios de música de audio y video, así como ventas hechas por descargas.