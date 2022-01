Leonard León y Karla Tarazona han mantenido una batalla mediática y legal desde hace varios años con respecto a la manutención y visita a los hijos de ambos. La conductora acusó al cantante en más de una ocasión de no dedicarle el tiempo necesario a sus dos pequeños, mientras que el cumbiambero reveló que su expareja evita que este tenga contacto con ellos.

Ahora, el artista nacional utilizó su cuenta de Instagram para dejar un contundente mensaje contra la madre de sus hijos. En dicho pronunciamiento, León asegura que Tarazona impide la libre comunicación con sus hijos al quitarles el teléfono celular que él mismo les dio.

Leonard León afirma que Karla Tarazona evita que sus hijos se comuniquen con él

“Tú hablas que las mentiras tienen patas cortas, cuando a mis hijos les he dado un celular para que se comuniquen conmigo y acordar directamente las salidas con el mayor y hasta el día de hoy metes el pretexto que ellos van a tener el celular 1 hora por el vicio”, inició.

Leonard León se pronunció nuevamente de su tema legal con Karla Tarazona. Foto: captura Instagram

“Pero ¿qué? ¿Y cuando su padre llama no le pueden pasar el teléfono? aquí tengo todas las pruebas de que escribo, llamo y no tengo respuesta. Cuando un padre llama no debería haber restricciones, espero tener respuesta de mis hijos lo más pronto y que le den el celular para que hablen conmigo”, añadió.

Karla Tarazona niega evitar que Leonard León vea a sus hijos

Leonard León pudo pasar la Noche Buena junto a sus dos hijos con Karla Tarazona por lo que la conductora se mostró feliz. Asimismo, la modelo aseguró que, a pesar de que el padre de sus hijos mayores no cumple con sus obligaciones, este siempre tiene las puertas abiertas de su casa para verlos.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación. Él perdió el régimen de visitas; pese a ello, tiene las facilidades si quiere recoger a sus hijos. El tema en discusión jamás fue si no me das (la manutención) no te los dejo ver. De mi parte jamás hubo eso. A pesar de que el señor me debe más de 50 mil soles, a pesar de que ha perdido todos los juicios, las puertas de mi casa están abiertas. Podría ponerme en otro plan, pero respeto los sentimientos y decisiones de mis hijos”, indicó para El Popular.