Janet Jackson se sintió afectada por las acusaciones en contra de su hermano Michael

Se acaba de estrenar el primer tráiler de Janet, el documental sobre la vida Janet Jackson. Esta producción de Lifetime y A&E se enfoca en desmenuzar los capítulos más importantes de la la carrera y la vida personal de la hermana de Michael Jackson.

Precisamente, en el avance estrenado, se puede ver a Janet hablando sobre uno de los capítulos más duros de su vida: las acusaciones de abuso sexual infantil en contra del intérprete de “Thriller”.

✨Happy New Year! It's the moment we've all been waiting for - night one of #JanetJacksonDoc premieres Friday, January 28th at 8/7c.✨ @janetjackson @aetv pic.twitter.com/u8HtKs3edO

En el tráiler, Jackson confirma que Michael y Randy eran sus dos hermanos favoritos, y con los que mantenía más cercanía. Cuando se le preguntó sobre cómo le afectaron las acusaciones que recibió Michael mientras aún estaba vivo, con respecto a ciertas conductas inapropiadas con menores de edad, no dudó en dar una respuesta casi inmediata.

“Me siento culpable por asociación, porque así es como lo llaman, ¿verdad?”, dijo.

