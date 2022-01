Bryan Arámbulo inicia acciones legales tras acusaciones en su contra: “No me parece justo”

Bryan Arámbulo, quien ganó gran popularidad en el 2021 gracias a su talento vocal, empezó el año protagonizando un episodio de agresión. El joven artista fue acusado de manejar en estado de ebriedad e intentar atropellar a dos niños en Huacho, lo cual generó una fuerte gresca.

Ante esto, el intérprete de tan solo 24 años negó todo lo que se decía sobre él y anunció medidas legales en contra de las personas que lo difamaron, y por los daños y perjuicios causados a su auto y a su familia.

“Me siento incómodo. Da cólera, en verdad, porque no me parece justo todo lo que está pasando. Pero ahorita, con mente positiva y sobre todo actuando por la vía legal... de mi parte no tengo nada que esconder. Al contrario, hay cámaras de seguridad, (y también) muchos que fueron testigos del verdaderamente vergonzoso escándalo que trataron de hacerme”, dijo a El Popular.

“Ya he puesto todas las denuncias por reparación civil, por lo que sucedió con mi carro y todas las agresiones que le hicieron a mi familia. He actuado contra todas las acusaciones y las denuncias”, añadió Bryan Arámbulo.

¿Bryan Arámbulo manejó en estado de ebriedad y quiso atropellar a dos niños?

Durante una entrevista con radio Exitosa, Bryan Arámbulo aseguró que él no manejó su auto en estado etílico y mucho menos quiso atropellar a dos niños.

“No te voy a negar que un día anterior estaba compartiendo con mi familia (…) (Estaba) en mis cinco sentidos. No entiendo por qué la gente especula que me ven mareado. En ningún momento. Y meten a dos niños…”, comentó.

¿Por qué atacaron a Bryan Arámbulo?

Bryan Arámbulo explicó que la pelea se dio porque una familia vecina le tiene envidia y, cuando pidió que retiraran su auto –porque quería sacar el suyo-, empezaron los ataques, insultos homofóbicos y agresiones físicas contra el cantante y su madre.