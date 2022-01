Bryan Arámbulo descarta someterse a más cirugías estéticas: “Ya pasé por esos dolores”

A fines de diciembre, Bryan Arámbulo se defendió de las críticas que venía recibiendo por su rinoplastía. El joven cantante de cumbia se siente satisfecho por el resultado y reveló que no se hará más cambios, ya que siente que es suficiente.

El intérprete de 24 años no quiere volver a pasar por los dolores normales durante la recuperación de una cirugía y aseguró que optará por llevar una vida sana para mantenerse en forma.

“Hacerme algo nuevo, no, ya no, tantas cirugías. Ya he pasado por esos dolores. Al contrario, ahora estoy superbién y de aquí (en adelante), Bryan a mantenerse, a seguir como un chico con una vida saludable, ordenada, haciendo ejercicios para poder mantener su cuerpo. Yo creo que en verano tenemos que mantenernos y estar regios”, dijo a El Popular.

Bryan Arámbulo no hace caso a los ataques

Asimismo, Bryan Arámbulo aseguró que poco le importan las críticas, ya que él se siente conforme con su nuevo perfil.

“Cada persona que se hace un ‘retoquito’, si le gusta, que se lo haga, cada uno es libre de elegir qué es lo que quiere hacer o no quiere hacer con su cuerpo. Cada uno de los ‘arreglitos’ que me he hecho son por algo estético y por algo que me gusta. Tuve la oportunidad de hacerlo, y el día que pude, me lo hice. Me gusta, me encanta el trabajo de los doctores que pudieron poner la mano en mí y así me siento contento”, comentó.

“Allá los detractores que quieran hablar, opinar. Ya al final trato de sobrellevarlo, porque los comentarios homofóbicos, desprestigiantes, juzgando, señalando, ya no les tomo mucha importancia. Usualmente, trato de recoger las cosas positivas más que negativas”, añadió.

Bryan Arámbulo. Foto: Bryan Arámbulo/Instagram

Bryan Arámbulo agradece el apoyo de Lourdes Sacín

Tras la ola de críticas contra Bryan Arámbulo por su rinoplastía, Lourdes Sacín salió en defensa del cantante. Este acto no pasó desapercibido por el artista.

“Sí, he estado leyendo los post que Lourdes Sacín ha estado compartiendo sobre mí, y muy solidaria. Yo a los reporteros no puedo decirles: ‘No postees esto de mí’. Lo que pasa es que soy una persona pública y los medios de prensa están en todo su derecho de informar. Quizás hay cosas que no son, pero estamos como artistas para salir a dar la cara y limpiarnos nosotros mismos. Yo le mando un beso enorme a cada uno de los reporteros, hables bien, hables mal, es su trabajo de ustedes y nosotros somos quienes verdaderamente tenemos que apechugar, sea bueno o malo”, mencionó.