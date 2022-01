Ben Affleck relató cómo fue el momento en el que sus hijas conocieron a Taylor Swift

Durante su última aparición en el programa de Kelly Clarkson, Ben Affleck comentó que conoce a Taylor Swift y que sus dos hijas, Violet, de 16 años, y Seraphina, de 12, se quedaron sin palabras al verla. El protagonista de Armageddon recordó este divertido episodio, justo después de que Clarkson empezara a hablar de sus hijos.

“Llevé a mis hijas a conocer a Taylor Swift y ellas se quedaron calladas”, contó el actor mientras imitaba las expresiones que hicieron las menores.

“Yo estaba como: ‘¿De qué estás hablando? Vinimos hasta aquí, es Taylor Swift, ¡di algo! ‘”. Además, recordó que le tuvo que asegurar a la intérprete de ”Red” que sus hijas eran verdaderas fanáticas.

El actor fue invitado al programa nocturno de Jimmy Kimmel para aclarar una serie de malentendidos. Según señaló, sus comentarios en el programa radial de Howard Stern fueron totalmente malinterpretados, ya que él se enfocó en su adicción al alcohol mientras estaba casado con la actriz.

“Esto realmente hirió mis sentimientos”, le dijo el actor a Jimmy Kimmel, refiriéndose a cómo el público interpretó lo que dijo en la entrevista.

Durante el programa radial de Howard Stern, Affleck habló abiertamente sobre su problema con el alcohol. En esta oportunidad, comentó sobre su matrimonio, y señaló que, de no haberse separado en 2015, “probablemente todavía estaría bebiendo”.

“Yo estaba como ‘no puedo irme’, por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’. Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, explicó.

El ganador del Oscar habló recientemente sobre su actual relación con la cantante y señaló que se encuentra muy feliz. Incluso, el protagonista de La liga de la justicia calificó como “gran historia” su noviazgo con Jennifer y reveló que aún sigue creyendo en el matrimonio.

“Es una gran historia. Quizás un día la cuente. Lo escribiré todo... y luego le prenderé fuego. No lo sé, sí, supongo (sobre creer en el matrimonio). Todavía creo en un feliz para siempre, seguro, al 100 por ciento”, expresó entre risas para The Wall Street Journal.

