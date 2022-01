Andrea San Martín se muestra nerviosa a poco de recibir su dosis de refuerzo

Perú vive actualmente una tercera ola de contagios del nuevo coronavirus lo que ha generado que el gobierno acelere el proceso de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. En ese sentido, los personajes de la farándula nacional están asistiendo a los centros de vacunación más cercanos como es el caso de Andrea San Martín.

La joven madre anunció a sus seguidores que este martes 4 de enero iba a colocarse la dosis de refuerzo contra este peligroso virus. Sin embargo, la rubia también reveló que se encontraba bastante nerviosa, ya que en la anterior ocasión sufrió de secuelas post vacuna tras aplicarse la Johnson & Johnson.

Andrea San Martín se muestra nerviosa por aplicarse la dosis de refuerzo

Andrea San Martín lanzó una pequeña encuesta en una de sus historias de Instagram donde le preguntaba a sus seguidores sobre si les había chocado la vacuna. Adicional a ello, la pareja de Sebastián Lizarzaburú contó su experiencia respecto a la inoculación.

Andrea San Martín recibirá este martes su tercera dosis contra la COVID-19. Foto: captura Instagram

“Me da nervios porque con la Johnson literalmente pasé dos días o día y medio con escalofríos”, precisó. Como se recuerda, diversos doctores señalan que las secuelas que provocan las vacunas son totalmente normales y que estas no suelen acarrear problemas graves.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburú se vacunaron en Estados Unidos

Sobre abril y mayo del 2021, miles de peruanos optaron por viajar hacia Estados Unidos para inocularse contra la COVID-19 lo más rápido posible. Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburú fueron parte de este grupo por lo que a través de sus redes sociales decidieron compartir su experiencia con sus seguidores.

Ya estamos vacunados. El pinchazo no me dolió absolutamente nada, pero sí el líquido, fue como cualquier vacuna, normal, después esperas 15 minutos para ver si no tienen ninguna reacción”, precisó la modelo.