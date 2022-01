Alejandra Guzmán dio positivo para COVID-19 por segunda vez

Este martes 4 de enero, se informó que Alejandra Guzmán dio positivo por segunda vez a la COVID-19. De acuerdo con la empresa All Parts Move, la artista de 53 años goza de buena de salud y de ánimo.

A través de un comunicado, el equipo que representa a la mexicana señaló que la famosa tiene doble dosis de la vacuna contra el coronavirus y ha estado cuidando a su madre Silvia Pinal, quien se está recuperando del virus.

“Esta mañana (4 de enero), Alejandra Guzmán ha salido positiva una vez más en una prueba de COVID. Esto después de haber tenido COVID el año pasado y estando doblemente vacunada. Cómo todos saben, su mamá también está recuperándose de COVID y Alejandra ha estado cuidándola lo más posible”, se lee en el mensaje difundido por All Parts Move.

Asimismo, la empresa aclaró que los síntomas de Alejandra Guzmán son leves y será aislada como indica el protocolo.

“Ella está de buen ánimo, sus síntomas son leves. Nos ha pedido que aclaremos que un doctor bien guapo la está cuidando”, añadió.

Alejandra Guzmán dio positivo para la COVID-19 por segunda vez. Foto: Alejandra Guzmán/Prensa

Silvia Pinal: mamá de Alejandra Guzmán está recuperándose

Además, en el comunicado, los representantes de Alejandra Guzmán aclararon que Silvia Pinal no padece de demencia senil como se había estado especulando. La conductora de 91 años solo tiene desorientación ligera producto de la COVID-19.

“Se están comentando muchas historias sobre Doña Silvia, basadas en una mala interpretación de lo que Alejandra Guzmán dijo por la ventana de su auto está semana. Para aclararlo, Doña Silvia tiene 91 años de edad y lo que Alejandra trató de explicar es que el efecto de la COVID la ha hecho sentirse desorientada a veces, que es algo normal para alguien de su edad. Doña Silvia se está recuperando en este momento, es fuerte y la prognosis (pronóstico) es buena”, explicaron.

Alejandra Guzmán involucrada en los Pandora Papers

Tras ser vinculada en los Pandora Papers para evitar el pago de impuestos, Alejandra Guzmán aseguró que es una persona honesta.

“Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... Mientras hablen es porque ando en el camino, ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera: mi honestidad y mi sonrisa, que es honesta. Dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien”, dijo al programa mexicano Ventaneando.

"Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa", comentó Alejandra Guzmán. Foto: Composición / Instagram

