Katia Palma descontenta con participantes de Yo soy: “Los mandaría a todos a su casa”

¡Se cansó! Katia Palma se mostró bastante incómoda con las presentaciones que ha visto en Yo soy: grandes batallas durante los últimos días. La jurado del programa mencionó que pareciera que los participantes estuvieran yendo por “cumplir” con la competencia, debido a que no vio alguna mejoría o un show que esté a la altura de las “grandes batallas”.

Esto ocurrió en la edición de este 3 de enero en el programa, cuando ‘Celia Cruz’ volvió al escenario para retar a José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

La presentación de ambos imitadores dejó insatisfechos a los miembros del jurado, en especial a Katia, quien aseguró que no entiende por qué, a pesar de los comentarios y críticas constructivas que se les brinda, no logran mejorar con sus imitaciones.

¿Qué dijo Katia Palma?

”Yo estoy bien mortificada, la verdad. No sé que está pasando con los concursantes, no sé qué está pasando con el concurso, que me da ganas de mandarlos a sus casas a todos. Siento que están viniendo por cumplir. Entonces, tantas flores que tiramos a los participantes, de que se esfuercen, que se pulan… porque esta es una competencia internacional y no estamos viendo el nivel que merece esta competencia”, expresó Katia Palma.

“Empezando por ti (Mauri), que a todos les ajustas, y claro, vienen y no hay una presentación como las increíbles que hemos visto como ahora con ‘José Feliciano’, que se ha tomado su tiempo para volver con fuerza. Viene ‘Celia Cruz’, que ya la he visto brillar en el escenario; ‘El Puma’, que también lo he visto brillar (…). Vienen por cumplir y me da ganas de tirar todo al cacho”, agregó.

Janick Maceta respaldó las críticas de Katia Palma

Al igual que Katia Palma, Janick Maceta mencionó que a poco tiempo de la gran final de la competencia los participantes no pueden llegar con un bajo nivel.

“A veces, nosotros nos decepcionamos, porque sabemos el potencial y sabemos que tienen que trabajar mucho, porque ya estamos más cerca de la final y no pueden llegar fríos. Tienen que estar practicando constantemente”, mencionó.