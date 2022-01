Pancho Rodríguez reaparece tras dar positivo por COVID-19 y anuncia su regreso al Perú

Pancho Rodríguez generó preocupación entre sus seguidores al revelar días atrás que había dado positivo por coronavirus tras arribar a Chile para reencontrarse con sus hijas previo al fin de año. El integrante de Esto es guerra se encuentra aislado junto con la menor de sus descendientes, quien también contrajo la enfermedad.

“Último foto del año y nos toca despedirlo así como nos ven, solitos y en cuarentena con mi Rafa y el COVID-19. No se imaginan cuánto me he cuestionado todo, intentando encontrar respuestas del por qué nos tuvo que pasar así. Sin embargo, creo que me corresponde es agradecer a Dios porque estamos juntos y bien”, fue el mensaje que difundió.

Pancho Rodríguez y su hija contrajeron COVID-19 previo al Año Nuevo: “Solos y en cuarentena”. Foto: captura Instagram

Pancho Rodríguez habla de su estado de salud

El chico reality volvió a las redes sociales para compartir detalles sobre su estado de salud y contó a los usuarios de Instagram que no ha presentado síntomas graves de la COVID-19.

“Hoy estamos super bien, no hemos tenido ningún síntoma. El 4 termina nuestra cuarentena. (...) Estamos acá terminando la cuarentena gracias a Dios mi papito está negativo. Nosotros no estamos manipulando nada. Hoy recién salimos al patio”, expresó Pancho Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Pancho Rodríguez regresará al Perú tras superar el coronavirus

El modelo chileno aseguró que se encuentra ansioso por volver a Perú para pasar algunos días de vacaciones junto con su pequeña Rafaella. La niña también expresó su emoción por llegar a Lima en el video. “Queremos que termine todo y poder viajar”, dijo.

Pancho Rodríguez también agradeció a los usuarios por expresarle su preocupación ante su diagnóstico de coronavirus. “Muchísimas gracias a las personas que me han escrito preocupadas. Estamos bien”, agregó.