Néstor Villanueva sobre su crisis con Flor Polo: “Quién no ha tenido problemas”

Néstor Villanueva y Floro Polo no cerraron de la mejor manera el 2021, ya que ambos pasaron las fiestas de fin de año alejados y con sus respectivas familias. En el caso del cantante, este la pasó en Chancay junto a sus hijos y padres, mientras que la hija de Susy Díaz, pasó la Noche Buena y recibió el 2022 junto su madre. De esta manera, ambos demuestran que su relación atraviesa una grave crisis.

Sin embargo, el cumbiambero aseguró que, de momento, se encuentra tranquilo y enfocado en el lanzamiento de su nueva producción musical que verá la luz durante este 2022. Asimismo, reveló que suele mantener comunicación con ‘Florcita’ para saber cómo se encuentran sus hijos.

“Yo me vine a Chancay porque ella tenía viajes y yo no me iba a quedar en Lima solo con mis hijos, preferí pasarla con mi familia. Yo estoy pendiente de mandarle fotos y videos de nuestros hijos”, expresó para el Trome.

Néstor Villanueva asegura que mantener una relación es complicado

Al ser consultado sobre su situación actual con Flor Polo, Néstor Villanueva aseguró que ambos atraviesan por problemas como los de cualquier pareja. El cantante también señaló que mantener una familia es bastante complicado.

Flor Polo y Néstor Villanueva se casaron en 2010 y tienen dos hijos. Foto: Néstor Villanueva / Instagram

“Lo que pasa es que tener una familia o una relación es un poco complicado, quién no ha tenido, de repente problemas, inconvenientes en casa”, añadió.

Néstor Villanueva es captado en una fiesta en Chanchay tras anunciar problemas con Flor Polo

Antes de cerrar el 2021, Magaly TV, la firme captó a Néstor Villanueva durante una fiesta en la ciudad de Chancay. Las imágenes no son del todo comprometedoras ya que el cantante se encuentra con un grupo de amigos, pero sí confirmaba el distanciamiento con Flor Polo.