Milett Figueroa sobre El artista del año de Gisela: “No me permitían cantar canciones que yo quería”

Alejada del mundo de la farándula y concentrada en su carrera como actriz. Milett Figueroa rompió su silencio, y contó detalles sobre su experiencia en el escenario de El artista del año, en junio del 2021, cuando fue blanco de continuas críticas por haber desafinado en continuas presentaciones.

La modelo reapareció ante las cámaras de Amor y fuego y aprovechó para comentar su desacuerdo con las reglas de GV Producciones cuando formaba parte del programa. “A veces, no me permitían cantar canciones que yo quería. Me imagino que era parte de la competencia, que nadie elegía sus canciones. Me frustraba un poco, porque yo quería cantar cosas que me salían del corazón”, expresó.

Asimismo, recuerda que no le quedaba de otra que cumplir al pie de la letra las indicaciones debido al contrato que había firmado con la productora de Gisela Valcárcel. “Es parte de la televisión, me imagino que es parte de cada producción, tener sus reglas y yo las acaté”, prosiguió. Sin embargo, ahora ha dejado todos los malos entendidos en el pasado y se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos artísticos.

Santi Lesmes criticó duramente a Milett Figueroa en EADA

El paso de Milett Figueroa por el programa de concursos emitido por América TV fue bastante accidentado. La última canción que interpretó la modelo en El artista del año fue la canción “Mala fama”, de Danna Paola, y aunque la actriz en proceso dio lo mejor sí para el jurado no fue suficiente.

“No hay que justificarse, la culpa es tuya. Si ves que se le complica, debiste haber creado un estilo propio de la canción para ella”, le dijo Santi Lesmes al coach vocal Renzo Dalí. Finalmente, Milett aceptó el veredicto del jurado al borde de las lágrimas. “En los ensayos salió muy bien. Sí tenía que respirar antes de caer en esa frase, pero con los nervios y el en vivo me equivoqué”, dijo.

Conoce cuánto cobra Milett Figueroa por saludos personalizados

Existen varias plataformas como Famosos, Cameo, Idolizate y Zoobe, las cuales son visitadas por diferentes usuarios en busca de su artista favorito y le solicitan un saludo personalizado, ya sea para una fecha importante como un cumpleaños, y solo deben pagar una tarifa, que varía según el personaje.

Esta es una forma que utilizan las figuras de la farándula nacional para generar ingresos extras al encontrarnos en una época difícil debido a la pandemia. Una de ellas es Milett Figueroa, quien, según los reporteros de Magaly TV, cobra 424 soles por un video de corta duración.