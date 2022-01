María Fe Saldaña no mostrará a su bebé con Josimar en redes: “Hay gente mala vibra”

María Fé Saldaña se encuentra atravesando sus primeras experiencias como madre de la pequeña Jeilani, quien llegó al mundo en diciembre fruto de la relación que tuvo con Josimar. La joven compartió con sus seguidores de redes sociales algunos detalles de los primeros días junto a la bebé.

En el texto que difundió en Instagram decidió responder las preguntas que los usuarios le hicieron llegar en cuanto a su maternidad y contó, entre otras cosas, que dio a luz de manera natural y que estuvo acompañada de su madre ante la ausencia del salsero.

“Estoy dando lactancia exclusiva por el momento, pero más adelante será mixta. Estoy aprendiendo, no es fácil pero me esfuerzo demasiado”, precisó en la plataforma.

María Fé Saldaña resguardará la identidad de su bebé

María Fé Saldaña también aseguró a sus seguidores que ha decidido no compartir imágenes o videos que evidencien el rostro de su hija por motivos de seguridad.

“Por ahora no voy a mostrar a mi gorda porque así lo decidí ya que hay mucha gente mala vibra y no quiero eso para mi gordita . A mí me da igual si es conmigo, pero a mi gorda sí la voy a cuidar mucho”, compartió en Instagram.

María Fe Saldaña entusiasmada por los primeros días de su hija Jeilani. Foto: María Fe Saldaña/ Instagram

María Fe Saldaña conmovida al pasar Navidad junto a su bebé

La pequeña Jeilani, fruto de la relación que tuvieron Josimar y María Fe Saldaña, nació el último 18 de diciembre en horas de la tarde. La noticia fue anunciada en redes sociales por el salsero a pesar de que se encuentra residiendo en los Estados Unidos.

Los días pasaron y la expareja del cantante compartió algunas imágenes del tierno momento que pasó junto a la recién nacida en Navidad. Aunque aseguró estar conmovida al pasar la festividad siendo madre primeriza, expresó estar feliz por estar con su bebé. “Me pone super sensible verla a mi lado”, expresó en Instagram.