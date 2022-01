Lesly Castillo molesta con el alcalde de Arequipa: “Fregó toda la ciudad”

Lesly Castillo sorprendió a más de uno al arremeter, hace unas horas, contra Omar Candia, alcalde provincial de Arequipa, ciudad natal de la influencer. La modelo se mostró disgustada por la construcción de una ciclovía en uno de los tramos de la ciudad, por lo que llegó a colocarle fuertes adjetivos al burgomaestre a través de sus redes sociales.

“Un verdadero imbécil este alcalde, fregó toda la ciudad de Arequipa”, se lee en una de las stories de la modelo, junto a fotos y videos de la ciclovía mientras ella maneja su vehículo personal.

Según lo dicho por Castillo, el actual funcionario estaría generando descontento no solo en ella, sino en otros ciudadanos arequipeños.

“Ni un ciclista, ni un alma, así logras que todos los taxistas y los que tenemos autos te odien”, aseveró la influencer.

Lesly Castillo regresó a Perú por una corta temporada

La modelo nacida en Arequipa radica desde hace varios meses en Estados Unidos; sin embargo, está de paso por suelo peruano para que su familia pueda conocer a su segunda hija Chiara.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió las imágenes de su llegada al Perú y su reencuentro con sus seres queridos. “Mis amores, mis gatitos, mi amor. Felices de volver a casa”, sostuvo.

Lesly se muestra feliz de retornar a su país

Tras su llegada a Perú, Castillo brindó una entrevista a un medio local donde expresó su felicidad por volver a estar en la ciudad que la vio crecer.

“Estoy muy contenta de regresar a mi casa, felizmente ya se me pasó el dolor de la cesárea (...). En las madrugadas, me levanto cada dos horas, pero ahí voy turnándome con mi esposo, quien me apoya en todo”, reveló la influencer.