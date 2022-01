Jazmín Pinedo reafirma su soltería: “Tengo salud y trabajo, no necesito nada más”

Jazmín Pinedo reapareció este lunes en América Espectáculos reemplazando a Rebeca Escribens, Valeria Piazza y Ethel Pozo, quienes se ausentaron por razones desconocidas. La exchica reality estuvo acompañada de Brunella Horna y una reportera, con quienes habló sobre cómo pasaron los personajes de la farándula el Año Nuevo.

La comunicadora abordó el tema de Jefferson Farfán y la forma en que maneja su profesión como futbolista y su trabajo de influencer en las redes sociales. Ella resaltó lo enfocado que está en sus trabajos ahora que se encuentra soltero.

“Uno no puede tener todo en la vida, no puede”, dijo la popular ‘Chinita’. Antes de ceder la palabra a sus compañeras, señaló que está enfocada en su labor, descartando estarle dando una oportunidad más al amor.

“ Tengo salud y tengo trabajo, no necesito nada más . Ya está, pero aplaudamos a quienes disfrutan del amor”, agregó la joven madre de familia.

Recordó anécdota con Jesús Neyra

En otro momento de sus opiniones, recordó una anécdota de su expareja con el padre de su hija.

“En el malecón de Barranco estaba corriendo y me encontró con mi ex Jesús, no me acuerdo que fecha importante era, y nos abrazamos y dijimos suéltame nos van a grabar”, dijo cuando fue consultada sobre Gino Assereto.

Resalta elogio de Farfán a Daniela Darcourt

Tras presentar las imágenes de los asistentes a la fiesta de Paolo Guerrero por su cumpleaños, Jazmín Pinedo resaltó el comentario que dejó Jefferson Farfán, quien fue a la celebración, hacia Daniela Darcourt.

El exfutbolista del Shalke 04 elogió en aquel momento a la salsera, calificándola como “maestra”. Ante esto, la conductora recordó que él había dicho lo mismo sobre su expareja Yahaira Plasencia.

“Hace tres años dijo que la otra es buena”, acotó la exfigura de Latina.