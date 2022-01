Jazmín Pinedo en desacuerdo con salidas de Rodrigo Cuba: “Date un tiempo para ti”

Las últimas imágenes de Rodrigo Cuba junto a Alexandra Venturo están dando que hablar en distintos programas de la farándula local. Es por ello que no pasaron desapercibidas en América Espectáculos, programa en el que Jazmín Pinedo, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz comentaban la situación sentimental del futbolista tomando en cuenta su reciente separación de Melissa Paredes.

En ese sentido, fue Jazmín, conductora principal del programa, quien no evitó manifestar su postura al respecto.

“Una no está para darle consejos a nadie, al final cada uno es un mundo distinto y sabe cómo manejarlo, pero (...) a veces es (mejor) darte un tiempo; no por Ale, porque obviamente no estamos hablando de ella puntualmente, pero sí por el ‘Gato’”, sostuvo la conductora.

Jazmín Pinedo envía un consejo a Rodrigo Cuba

La ex chica reality trató de aconsejar al futbolista a través de las cámaras de televisión que no vaya a pasos agigantados con otra relación sentimental debido a las posibles consecuencias que ello le puede traer.

“Te acabas de divorciar, date un tiempo para ti mismo porque (...) a veces cuando pasas por una cosa así, tratas de sentirte mejor más rápido y te apoyas donde no debes, pisas donde no debes y miras para donde no debes, y a veces te sueles equivocar, entonces no sé, podría ser algo chévere tomarte tu tiempo”, recomendó Pinedo.

Yaco Eskenazi anhela que el ‘Gato’ Cuba oficialice su relación con Ale Venturo

Por su parte, fue Yaco Eskenazi quien expresó su deseo de que el ‘Gato’ y Alexandra se conviertan oficialmente en una pareja debido a la calidad de persona que es la joven empresaria.

“Yo conozco a Ale y definitivamente Ale es una chica A1, y me encantaría pensar y sentir que se van a lograr y que les va a ir bien y que van a terminar siendo una pareja linda, pero el tiempo lo dirá”, sostuvo el conductor.