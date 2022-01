Eduardo Verástegui se niega a recibir la vacuna contra la COVID-19: “Ya lo superé”

A pesar que la pandemia de la COVID-19 ha cobrado millones de personas en todo el mundo desde su aparición allá por finales del año 2019, aún existen personas dentro del mundo del espectáculo con una posición en contra. Miguel Bosé o Eduardo Verástegui son un claro ejemplo de ello, ya que en más de una vez se han mostrado en contra del uso de mascarilla, en el caso del español, o de colocarse las vacunas, en el caso del mexicano.

Justamente, este último comunicó hace poco, mediante sus redes sociales, que había contraído el nuevo coronavirus. Para suerte del protagonista de decenas de novelas, el virus no hizo mella en su organismo, por lo que luego de dos semanas volvió a anunciar que había superado con éxito este cuadro.

“Familia querida, me hace muy feliz poder decirles que… ¡estoy muy bien! Y ya me he superado del Covid. Como bien saben, tuve resultado positivo. La transmisión del virus me llegó a través de un amigo que, a pesar de estar vacunado, se contagió de Covid y, a su vez, me contagió. Solo un día tuve fiebre y un poco de tos. El resto de los días me sentí muy bien”, expresó.

Eduardo Verástegui se niega a colocarse la vacuna contra la COVID-19

A pesar de haber tenido al coronavirus dentro de su organismo, Eduardo Verástegui publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter donde reafirma su posición contraria a las vacunas. El actor incluso llamó “borregos” a todas las personas que se vacunaron y que lo criticaron en los últimos días.

Eduardo Verástegui se reafirma en su postura anti vacuna. Foto: Twitter

“Ya supérenlo, borregos. No me inyecté, me dio COVID, y ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca. ¡No sean envidiosos, querían que me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100! Bendiciones para ustedes y sus familias. Cambien el odio por el amor y les va a ir muy bien”, indicó.

Eduardo Verástegui se rapó la cabeza en apoyo a los niños de la Teletón

Pese a su polémico accionar, Eduardo Verástegui utilizó su cuenta de Instagram para subir unas fotos que impresionaron a propios y extraños. El actor se había rapado completamente la cabeza en apoyo a los niños que luchan contra el cáncer y que, durante esa jornada, eran apoyados a través de la Teletón.