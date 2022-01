Bárbara de Regil sufre ataque de pánico en pleno vuelo: “Nunca me había pasado”

Bárbara de Regil preocupó a todos sus seguidores al contar que pasó un tremendo susto durante un viaje en avión. A través de sus redes sociales, la actriz contó que sufrió un ataque de pánico en pleno vuelo.

En sus historias de Instagram, Bárbara explicó que todo empezó cuando acudió a los servicios higiénicos y se asustó con los movimientos bruscos que hizo el avión. Sin embargo, aseguró que es la primera vez que le ha ocurrido algo así.

“Pues sí, me dio un ataque de pánico o ansiedad por primera vez en mi vida. Contexto: Estaba en el baño y el avión se empezó a mover mucho y me dio miedo, caminé a mi lugar y en el camino empecé a sentirme mal. Se siente horrible. Se me pasó comiendo, pero sobre todo respirando ”, escribió en su cuenta de Instagram.

Publicación de Bárbara de Regil. Foto: Instagram

¿Qué sensaciones experimentó Bárbara de Regil durante su ataque?

De ese modo, la protagonista de Rosario Tijeras contó que en ese momento experimentó diferentes sensaciones como taquicardia y dificultad para respirar.

“Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión. Sentí una sensación en el pecho: taquicardia, sudé frío, temblaba, no podía respirar. Todo en menos de cinco minutos. Me bajé del avión con las piernas sin fuerza y me dio mucha hambre”, detalló la artista.

Bárbara de Regil tardó 30 minutos en recuperarse por completo

La actriz mencionó que el ataque duró, aproximadamente, cinco minutos; sin embargo, tardó cerca de media hora para poder tranquilizarse por completo. De ese modo, dijo que todo se le pasó cuando ingirió alimentos.

“Tardó como 30 minutos en irse por completo la sensación, pero la fuerte me duró cinco minutos máximo”, contó Bárbara de Regil.