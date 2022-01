Yaco Eskenazi recuerda a su padre, quien falleció hace 2 años: “No hay día que no escuche tu voz”

Yaco Eskenazi celebró el Año Nuevo junto con su esposa Natalie Vértiz y sus dos pequeños hijos. No obstante, la felicidad del ex chico reality no fue completa porque recordó un momento triste en su vida.

El papá del exintegrante de Esto es guerra falleció el 1 de enero del 2020. A dos años de su muerte, el conductor de televisión le rindió un homenaje con un conmovedor mensaje.

A través de sus historias de Instagram, Yaco Eskenazi compartió una foto donde se veía al señor junto con Natalie Vértiz y su hijo mayor.

“Feliz año, pa, hoy ya son dos años que no estás con nosotros y no hay día que no escuche tu voz. Te amo y extraño. Vives en mí en cada paso que doy” , escribió.

En otra parte del mensaje, Yaco Eskenazi agradeció a su padre, ya que su primer hijo se parece a él.

“Estás tan presente que me regalaste a Leito, que como si no fuera suficiente salió con tu cara de turco. Gracias eternas por todo lo que me enseñaste”, finalizó.

Yaco Eskenazi recuerda a su padre, quien falleció hace dos años. Foto: Yaco Eskenazi/Instagram

Yaco Eskenazi revela que Natalie Vértiz asumió todos los gastos del hogar cuando él no tenía empleo

El pasado 30 de diciembre, Yaco Eskenazi se presentó en América Espectáculos y contó que durante la época en la que él no tenía mucho trabajo, Natalie Vértiz asumió todos los gastos del hogar.

“Hubo una época en la que yo me quedé un poco desempleado, o sea tenía una chambita, pero a veces tienes que tener dos o tres; y Natalie tuvo que poner el hombro”, dijo.

Natalie Vértiz revela que Yaco Eskenazi le lleva 12 años

Natalie Vértiz dio detalles de su relación con Yaco Eskenazi y contó en el programa América Espectáculos que Yaco Eskenazi le lleva 12 años. Las palabras de la modelo dejaron asombrada a la conductora Jazmín Pinedo.